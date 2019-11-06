ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

День був непростий: Надя Дорофєєва з мамою заінтригували сімейними пригодами

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.11.2019 - 10:27
День був непростий: Надя Дорофєєва з мамою заінтригували сімейними пригодами
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Зіркова донька і її стильна мама розслабляються в Барселоні

Надя Дорофєєва довгий час "не виходила на зв'язок". Солістка групи "Время и Стекло" вирішила взяти перерву після вибухового концерту у жовтні в Києві та старту Всеукраїнського туру "VISLOVO". Як з'ясувалося, перевести дух і трохи розслабитися Дорофєєва вирішила у компанії своєї мами Ольги. Жінки відправилися за новими емоціями в Іспанію, а саме - в Барселону.

При цьому Надя вже встигла заінтригувати і дуже порадувати шанувальників (а це більше 4,7 млн підписників тільки в мережі instagram). Як відомо, Дорофєєва також веде свій блог. Однак співачка зізнається, що оновлювати його часто їй не вдається через насичений графік. Нарешті, співачка здійснить мрію мільйонів своїх фанатів. І запише влог з мамою!

“На численні прохання, в новому випуску DoDo VLOG ви знову побачите наші з мамою пригоди. Ми на кілька днів прилетіли в Барселону, поєднуємо приємне з корисним...але про це пізніше", - інтригує Надя.

День був непростий: Надя Дорофєєва з мамою заінтригували сімейними пригодами

Надя Дорофєєва з мамою Ольгою (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

При цьому солістка "Время и Стекло" опублікувала миле селфі з молодою мамою. Як звичайно, фанати Дорофєєвої підкреслили, що у неї неймовірно молода і стильна мама. І Надя дуже на неї схожа.

До речі, Ольга Дорофєєва також опублікувала точно таке ж фото, підписавши його просто: "Здрастуй, Барселона".

Ще одне фото Надя опублікувала у себе в сторіз. На фото - Ольга Дорофєєва посміхається і позує з ножем в руці.

"День був непростий", - підписала фото Надя.

День був непростий: Надя Дорофєєва з мамою заінтригували сімейними пригодами

Шанувальники ж Дорофєєвої поспішили залишити свої захопленими коментарі під її новим фото:

  • "Боже, як ти схожа на свою Маму"
  • "Красуні"
  • "Мама і донька, так схожі"
  • “Вау круто. І я вже уявляю, скільки сліз буде"
  • “Найкраща донька і найкраща мама.Так схожі"
  • “Ви такі схожі. Стильні такі. На вас дивитися одне задоволення. Люблю вас шалено"
  • "Ми дуууже сильно чекаємо"
  • "Вже хочу побачити новий випуск"

День був непростий: Надя Дорофєєва з мамою заінтригували сімейними пригодами

Скріншот комментериев: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва викликала ажіотаж у мережі знімком в боксерських шортах.

Син Тіни Кароль дав своє перше інтерв'ю: Я ніколи не буваю головним в компанії "Супер-ідеальна дитина": Сніжана Бабкіна розповіла про маленького сина
Новини України семьяНадя Дорофеєвамама
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся