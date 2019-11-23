Ніяких комплексів: прийомна дочка Потапа блиснула соковитими сідницями

Наталія Горова разом з Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Дівчина висловила свою думку про комплекси і бодипозитив

Падчерка Потапа і дочка Ірини Горової, Наталія Горова не соромиться публікувати в мережі досить відверті фото - то влаштує жаркий фотосет в бікіні на відпочинку з мамою, то похвалиться стрункими формами в білизні або вразить шпагатом. На цей раз дівчина вирішила згадати літо і поділилася пікантним фото з "видом ззаду".

На знімку, викладеному в Instagram, Наташа в бікіні сидить на стільці на пляжі спиною до камери, демонструючи свої апетитні сідниці, красивий загар і татуювання. Рукою вона притримує на голові солом'яний капелюшок.

У підписі до такого відвертого кадру прийомна дочка репера відверто висловила свою думку про комплекси, прийняття себе і бодипозитив.

Фото: падчерка Потапа Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)

"Не варто в собі знаходити і розвивати комплекси. У сучасному світі, де активно йде підтримка бодипозитива, моделей size plus, природного і натурального - нерозумно картати себе за зайві кілограми або «некрасиву» зовнішність. Найстрашніше для мене - переглядати старі фотографії, коли мені було 17-18 років, ще не до кінця сформоване тіло, худе, підсушене, яке тільки починало ходити в зал. Заздрю собі, що була такою. Алееееее. Незважаючи на те, що я не ходжу зараз в зал через завантаження. Багато їм, просто тому що хочеться. Я все одно люблю своє тіло", - поділилася Наташа.

Вона задумалася про те, звідки ж виникають всі ці комплекси у дівчат, а також пораділа тому, що зараз тендеций змінюються і ті ж моделі розміру плюс стають все більш популярними.



"Постає питання - звідки беруться ці комплекси? А згадайте паблики «40КГ» і тд в VK, де пропагувалося що ти будеш красивою, тільки якщо будуть стирчать кістки. Думки про вічні дієти, ідеальних моделей впроваджувалися в голови молодих дівчат, які породжували комплекси за зайві 100гр на вагах. Мені подобається, що зараз змінюється тенденція. Наприклад, у рекламі NIKE, CALVIN KLEIN знялися моделі PLUS SIZE. Я вважаю, що такі реклами корисні.. вони допомагають приймати себе справжніми, бачити, що краса - це набагато глибше, ніж підтягнуте тіло і ретуш фотографій. Такі компанії нагадують, щоб бути коханим, значущим, впевненим у собі - не потрібно виглядати як з обкладинки глянсового журналу, не варто ганятися за стандартами 90-60-90. Важливо перебувати в гармонії з собою - своїм розумом, тілом і духовним станом", - підсумувала дівчина.

Користувачі мережі погодилися з Горовою і попутно засипали її компліментами, запевняючи, що вона прекрасна і їй не потрібно нічого в собі змінювати.

Чудово виглядаєш!

Ти красуня і не муч себе, ти прекрасна в своєму віці і тілі, насолоджуйся

Ти дуже красива

Ти про*еренна))

Огнищенко

Я тебе люблю

Ну. І попа..

Підтримую. Фотка супер

Наташа, молодець!

Прекрасно

Блін, які золоті слова. Ти мотивуєш мене і змінюєш моя думка

Попа як у Кім

Спасибі за твій пост, він , як ніколи, зараз дуже до речі

@natashka.gorovaya круто, що є люди, які про це говорять. правда зробити важко, але все в наших руках!

Скріншот коментарів (instagram.com/natashka.gorovaya)

Також ми писали про те, що син Потапа та Ірини Горової часто проводить час із зоряним татом, причому вони завжди вибирають активні і навіть екстремальні заняття.