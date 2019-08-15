Дружина MONATIK'а влаштувала пляжну фотосесію з екс-дружиною і донькою Потапа

Фото: Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

Дівчата із задоволенням демонструють фігури в купальниках на яскравих фото

Дружина популярного українського виконавця MONATIK (Дмитро Монатік) Ірина Демічева останнім часом стала частіше радувати шанувальників сімейними фото в мережі, а також показувати кадри з відпочинку. Зараз сімейство разом з двома синочками відпочиває на морі в Туреччині, а компанію їм склали друзі - колишня дружина Потапа Ірина Горова і її дочка Наташа, яку репер виростив як рідну.

Жіноча частина компанії явно весело проводить час на курорті - так, вони влаштували яскраву і ефектну пляжну фотосесію, а деякі кадри вже показали в Instagram. Демічева досить рідко показує себе в купальнику, однак на цей раз зробила виняток і позувала в темно-зеленому купальному костюмі з високою талією і сонцезахисних окулярах.

Щаслива дівчина показала яскраве фото в спокусливій позі біля рожевого мікроавтобуса-кафе, який стоїть прямо на пляжі.

Фото: Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

"Позую під детальним керівництвом @gorovaya_irina. Дуже весело і продуктивно провели час з @natashka.gorovaya @gorovaya_irina", - підписала кадр Ірина.

На ще одному кадрі вона зображена разом з Горовою та її донькою, всі вони хваляться стрункими фігурами в купальниках.

Фото: Ірина Горова, Ірина Демічева і Наталія Горова (instagram.com/irinademicheva)

"Girls power з мудрими, сексуальними і такими прекрасними Горовими. Перезавантаження вдалося", - зазначила дружина Монатіка.

Вона також виклала кілька яскравих кадрів в розділі сторіс свого облікового запису.

Фото: Ірина Демічева на відпочинку з подругами (instagram.com/irinademicheva)

Барвисті кадри викликали бурхливу реакцію у підписників Демічевої, які засипали її захопленими відгуками.

Дуже красиві

Іринка, ти разом з колишньою дружиною Потапа і її дочкою просто чудова

Це фото - нелегально!

Ви реально красиві

Класна фотка така

Какиеее леді

Капець яка гарна! @gorovaya_irina ти ідеальна інста подружка

Іринка ідеальна!!!

Сьогодні Ви русалка, Ви створюєте хвилі

Яка спекотна красуня!

Ируня! Ходи так завжди

Така жива і соковита

Ви такі прекрасні, милі

Скріншот коментарів (instagram.com/irinademicheva)

Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а Ірина Демічева зачарувала мережу фото з підросли синочками на березі моря.

Також дружина MONATIK'а Ірина Демічева зворушила мережу кадрами, де співак вчить сина дайвінгу.

До речі, дружина MONATIK'а викликала захват знімком в купальнику. Вона позувала відразу після запливу в басейні.