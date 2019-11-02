Гаряча! Прийомна дочка Потапа влаштувала гарячий фотосет в білизні

Наталія Горова разом з Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Дівчина засвітила апетитні форми

Падчерка Потапа і дочка Ірини Горової, Наталія Горова не проти влаштувати гарячий фотосет в бікіні з мамою, адже вони виглядають, немов сестри і зуміли вибудувати близькі довірчі відносини. Але дівчина не відмовиться від домашніх фотосесій в білизні – вона із задоволенням демонструє результати схуднення, а нещодавно навіть похвалилася розтяжкою і вразила шпагатом. Тепер же дівчина вирішила підкорити підписників в Instagram гарячим фотосетом в ліфчику і трусиках.

Наталія накинула на верх стильний тренч навстіж, доповнила спокусливий образ трендовим головним убором – кепі і взула масивні черевики. Замість підпису вона вирішила залишити рядка хіта Джамали – "Крила", правда, кому вони присвячені, вважала за краще промовчати.

"Чому ти обрав мене і цей дивний шлях зі мною..." - підписала гарячі аматорські фото дівчина. Вона зізналася, що зробила знімки за допомогою таймера, відразу відкидаючи всі питання про авторство пікантного фотосету.

Горова Наталія (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Коментатори оцінили фігуру падчерки Потапа і не змогли залишити Наталю без компліментів. На всі приємні коментарі дівчина відповіла вдячністю.

Горова Наталія (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Яка сексі

Наташа, навіщо так красиво, суцільна естетика

Красуня

Яка ж ти красива, аж намилуватися не можу

Бомба

Ти просто супер

Красуня неймовірна

Оу, гаряча!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Потап відправився з Настею Каменських в Мексику. Пара регулярно балує шанувальників яскравими знімками з узбережжя океану.