"Ніжна зима": Даша Астаф'єва зачарувала романтичним кліпом

Даша Астаф'єва - Зима (відео: youtube.com)

Даша Астаф'єва презентувала кліп на пісню "Зима", зйомки якого проходили в Парижі. Відео вийшло красивим, зворушливим і ніжним, як і сама співачка.

Скріншот: Коментар до посту Даші Астаф'євої (instagram.com/da_astafieva)

"Ця пісня дійсно про кохання ... І про те, що знаходить кожен з нас в цій новорічній казці ... Хочеться вірити, що всі, хто почує ЇЇ - будуть частиною мого чарівного стану та в поїздах, і в літаках ... а головне тут - на землі ", - написала співачка на своїй сторінці в Instagram.

В чорно-білому кліпі Астаф'єва змінює кілька локацій і образів. Спочатку співачка біжить у лісі в чорній спідниці-пачці і смугастому топі.

Скріншот відео: Даша Астаф'єва - Зима (відео: youtube.com)

Потім кілька кадрів з Парижем, де вона гуляє на тлі Ейфелевої вежі в леопардовій шубі і чорному костюмі.

Даша Астаф'єва - Зима (відео: youtube.com)

Ще одна локація — паризькі вулички, по яких гуляє романтична Даша в довгій вільній сукні.

Слова і музику до пісні "Зима" написав Юрко Юрченко.

Як ми писали раніше, Даша Астаф'єва, перед виходом кліпу, радувала своїх шанувальників чорно-білими знімками під час перебування в Парижі, які публікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомлялося раніше, Даша Астаф'єва порадувала шанувальників кадрами з нової фотосесії. Перед об'єктивом Соні Плакидюк - відомого українського фотографа - співачка постала дуже жіночною.

Також ми писали про те, що українська співачка Оля Полякова прокоментувала свій поцілунок з Дашею Астаф'євою.

Цікаві факти про Дашу Астаф'єву (відео: РБК-Україна)