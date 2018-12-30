"Незабутнє задоволення": Лорак показала, як розважається без чоловіка

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Артистка сходила з дочкою на виставу "Аленький цветочек"

Українська співачка Ані Лорак, концерт якої в суботу, 29 грудня, транслювався по телеканалу Інтер, показала, як вона з дочкою розважається без чоловіка. Разом з маленькою Софією співачка відвідала виставу "Аленький цветочек", про що свідчать фотографії в її блозі Instagram.

Артистка написала, що на льодовому шоу вона отримала незабутні емоції.

"Сьогодні знову дивимося "Аленький цветочек" і отримуємо незабутнє задоволення! Це справжнє диво! Дякую Тетяні Навкі", — пише Лорак.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/anilorak

Ані Лорак з дочкою Софією (фото:instagram.com/anilorak)

На фотографіях і відео в Instagram-історіях видно, що Лорак і її дочка відвідали шоу удвох.

Instagram-історії Ані Лорак

У коментарях пишуть, що дочка Кароліни Куєк просто ангел.

"А ваша донька просто маленька принцеса", "Кльові дівчата. Софія – красуня", "Два ангела!!! З наступаючим", "Кароліна, з наступаючим вас і вашу дочку! І не звертайте уваги на озлоблених життям людей!" "Мілашки", — пишуть в мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що нещодавно чоловік Лорак вперше прокоментував розлучення. Мурат Налчаджиоглу залишив зворушливий запис про свою сім'ю.

Раніше ми писали, що Ані Лорак навчила дочку позувати перед журналістами.

До речі, також ми писали, що співачка "засвітила" шанувальників дзеркальною сукнею.

Відео: РБК-Україна