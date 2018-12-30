"Незабываемое удовольствие": Лорак показала, как развлекается без мужа

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Артистка сходила с дочерью на красочное представление "Аленький цветочек"

Украинская певица Ани Лорак, концерт которой в субботу, 29 декабря, транслировался по телеканалу Интер, показала, как она с дочерью развлекается без мужа. Вместе с маленькой Софией певица посетила представление "Аленький цветочек", о чем свидетельствуют фотографии в ее блоге в Instagram.

Артистка написала, что на ледовом шоу она получила незабываемые эмоции.

"Сегодня снова смотрим "Аленький цветочек" и получаем незабываемое удовольствие! Это настоящее чудо! Спасибо Татьяне Навке", — пишет Лорак.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

Ани Лорак с дочкой Софией (фото:instagram.com/anilorak)

На фотографиях и видео в Instagram-историях видно, что Лорак и ее дочь посетили шоу вдвоем.

Instagram-истории Ани Лорак

В комментариях пишут, что дочь Каролины Куек просто ангел.

"А дочка ваша просто маленькая принцесса", "Клевые девочки. София – красотка", "Два ангела!!! С наступающим", "Каролина, с наступающим вас и вашу дочку! И не обращайте внимания на озлобленных жизнью людей!", "Милашки", — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Напомним, что недавно муж Лорак впервые прокомментировал развод. Мурат Налчаджиоглу оставил трогательную запись о своей семье.

Ранее мы писали, что Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами.

Кстати, также мы писали, что певица "ослепила" поклонников зеркальным платьем.

Видео: РБК-Украина