"Воспоминания о любви": муж Лорак впервые прокомментировал развод

Ани Лорак с мужем и дочерью (фото: instagram.com/anilorak)

Мурат Налчаджиоглу рефлексирует по поводу развода и пересматривает архивные видео

Скандально известный бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который этой весной изменил своей супруге Ани Лорак, недавно опубликовал совместное видео с дочерью. Недавно украинская певица и турагент подали заявление на развод, и, по всей видимости, Мурат скучает по семье. Архивное видео с трогательной подписью супруг Лорак опубликовал в своем профиле в Instagram.

Мурат намекнул на то, что ему тяжело дается разрыв с артисткой.

"Соник и Чебурашка. Мои бесконечные воспоминания о любви", – написал Налчаджиоглу в подписи к видео.

Скриншот (instagram.com/muratnalca)

Видео: (instagram.com/muratnalca)

Напомним, что в деле о разводе известной украинской певицы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу произошли внезапные изменения. После заседания суда 24 декабря, на котором присутствовали только юристы, из реестра исчезло заявление пары о разводе. Юрист, который предпочел оставаться инкогнито, считает, что пара могла передумать и отозвать заявление о разводе, чтобы снова наладить отношения.

А также мы писали о том, что муж Ани Лорак растрогал внезапным душевным признанием.

Накануне католического Рождества Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram милый совместным снимок с дочкой. Артистка и девочка облачены в роскошные праздничные платья и позируют в обнимку. В "сториз" певица поделилась еще одним кадром, на котором изящно держит дочь за руку.

Видео: РБК-Украина