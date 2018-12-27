ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.12.2018 - 23:58
Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица посетила вместе с дочкой новогоднее шоу в Москве

Популярная певица Ани Лорак на фоне слухов о разводе вышла в свет со своей дочерью Софией. Вместе с девочкой она посетила новогоднее шоу российской фигуристки Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Москве. Об этом артистка рассказала в своем профиле Instagram.

Звезда сообщила, что озвучила в театрализованном действе на льду роль Настеньки – главной героини мюзикла.

"Поздравляю Татьяну Навку и всю большую команду профессионалов с премьерой шоу "Аленький цветочек". Мне было очень приятно стать частью сказки и озвучить роль Настеньки. Верьте в сказку! И помните -  зорко одно лишь сердце!" - написала певица.

Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами

Фото: Ани Лорак с дочкой Софией (instagram.com/anilorak)

Поклонникам очень понравилась совместная фотосессия мамы с дочкой, и они не упустили возможности сообщить об этом Каролине в своих комментариях.

"Красавицы! Софии очень нравиться позировать перед камерами, точно будущая артистка!", "Доченька ну просто вылитая Вы! Особенно напоминает Оксану из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", "Какая дочка славная!", "Каролина! Вы прекрасная певица, актриса и замечательная мама", - отмечали читатели микроблога певицы.

Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами

Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами

Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Также в своих "историях" она показала, как вместе с дочерью позирует перед объективами многчисленных фотографов. "София, посмотри, пожалуйста, в эту камеру", - восклицали папарацци. Девочка с непривычки чувствовала себя неловко перед толпой журналистов, но звездная мама тихонько подбадривала ее.

Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами

Фото: Ани Лорак с дочкой Софией (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами

Фото: Ани Лорак с дочкой Софией (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами

Фото: Ани Лорак с дочкой Софией (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами

Фото: Ани Лорак с дочкой Софией (instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак показала трогательное фото с дочкой в домашней обстановке на фоне новогодней елки и праздничного декора.

Также Лорак произвела фурор праздничным сверкающим нарядом. Певица позировала в оригинальном мини.

Видео: РБК-Украина

Ани Лорак перед разводом "зажгла" в Киеве: появились новые фото Муж Ани Лорак растрогал внезапным душевным признанием
Новости Украины Ани Лорак
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь