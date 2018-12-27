Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица посетила вместе с дочкой новогоднее шоу в Москве

Популярная певица Ани Лорак на фоне слухов о разводе вышла в свет со своей дочерью Софией. Вместе с девочкой она посетила новогоднее шоу российской фигуристки Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Москве. Об этом артистка рассказала в своем профиле Instagram.

Звезда сообщила, что озвучила в театрализованном действе на льду роль Настеньки – главной героини мюзикла.

"Поздравляю Татьяну Навку и всю большую команду профессионалов с премьерой шоу "Аленький цветочек". Мне было очень приятно стать частью сказки и озвучить роль Настеньки. Верьте в сказку! И помните - зорко одно лишь сердце!" - написала певица.

Фото: Ани Лорак с дочкой Софией (instagram.com/anilorak)

Поклонникам очень понравилась совместная фотосессия мамы с дочкой, и они не упустили возможности сообщить об этом Каролине в своих комментариях.

"Красавицы! Софии очень нравиться позировать перед камерами, точно будущая артистка!", "Доченька ну просто вылитая Вы! Особенно напоминает Оксану из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", "Какая дочка славная!", "Каролина! Вы прекрасная певица, актриса и замечательная мама", - отмечали читатели микроблога певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Также в своих "историях" она показала, как вместе с дочерью позирует перед объективами многчисленных фотографов. "София, посмотри, пожалуйста, в эту камеру", - восклицали папарацци. Девочка с непривычки чувствовала себя неловко перед толпой журналистов, но звездная мама тихонько подбадривала ее.

Фото: Ани Лорак с дочкой Софией (instagram.com/anilorak)

Фото: Ани Лорак с дочкой Софией (instagram.com/anilorak)

Фото: Ани Лорак с дочкой Софией (instagram.com/anilorak)

Фото: Ани Лорак с дочкой Софией (instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак показала трогательное фото с дочкой в домашней обстановке на фоне новогодней елки и праздничного декора.

Также Лорак произвела фурор праздничным сверкающим нарядом. Певица позировала в оригинальном мини.

Видео: РБК-Украина