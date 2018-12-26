"Блестящая Ани Лорак": певица "ослепила" поклонников зеркальным платьем

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

В цветущем виде певицы нет и грамма намека на то, что она переживает семейную драму

Ани Лорак, известная украинская певица, которая переехала пару лет назад жить в российскую столицу, и удивившая сеть, не явившись на слушание по своему бракоразводному процессу в Киеве, опубликовала на своей страничке в Instagram фото в невероятном платье.

На фото звезда позирует в наряде сшитом из маленьких кусочков зеркал, на фоне мерцающей елки и сверкающих диско-шаров огромных размеров. В качестве украшений певица выбрала только тонкие серьги большого диаметра, из металла серебристого оттенка.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"До Нового года осталось 5 дней!", - подписала фото певица.

Похоже артистка с ждет новогоднего чуда, раз начала такой отсчет дней до праздника на своей странице.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Поклонники поздравили певицу с наступающими праздниками, и отметили, что ее образ очень красивый.

Скриншот: Комментарии к посту Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"Какая же вы неземная красавица", "Очаровательна", "Обожаю ваааас", Вы потрясающая!", "Какая ты красивая!", "блестящая Ани Лорак", - написали фанаты под публикацией певицы.

Недавно мы писали о том, что супруг Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, с которым она находится в процессе развода, показал в Instagram очаровательные кадры с дочерью Софией, и сделал душевное признание.

Кроме того, Ани Лорак тоже опубликовала фото с дочерью Софией, восхитив поклонников семейным праздничным кадрами на фоне сверкающей огнями елки.

Также Ани Лорак показала трогательное фото с дочкой, сделанное во время посещения новогоднего шоу с участием российского фигуриста Евгения Плющенко, "Лебединое озеро" в Москве.

Факты об Ани Лорак (видео: РБК-Украина)