Сексуальний пірат: Мадонна розбурхала провокаційним образом

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Співачка не боїться сміливих експериментів

Мадонна останнім часом надзвичайно активна в соцмережах. Вона невпинно радує фанатів новими провокаційними образами: 60-річна знаменитість те й діло змінює колір волосся, закликаючи прихильників допомогти їй вирішити, який їй дуже личить. Потім викладає в Instagram масу відео зі зйомок – швидше за все, нового кліпу. Ще одна її улюблена тема – ролики, де вона демонструє таланти своїх дітей. Так, в недавніх постах вони демонструють справжній танцювальний талант і безліч акробатичних трюків.

А сьогодні вона знову розбурхала фанатів дуже провокаційним образом. Королева поп-сцени опублікувала фото, на якому вона знову з чорним волоссям, на губах – яскрава помада кольору фуксії, а на одному оці – "піратська" пов'язка. До посту вона додала загадковий напис: "Те, чим ми ризикуємо, показує те, що ми цінуємо". І поставила хештег #nofear" – #нетстраху.

Мадонна знову експериментує із зовнішністю (фото: instagram.com/madonna)

"Ні ризику, ні слави!", "Так багато загадок, так схвильований цією новою ерою", "Не оглядайся назад і не думай про те, що ти робиш. Просто міксуй", "В твоїх очах отражаюсь я", "Ніякого страху. Мадонна тут", "Амінь", "Так... безстрашна. Я люблю тебе", "Ідеально! Це правда...", "Ми любимо глибокі цитати нашої королеви", – тут же відгукнулися шанувальники на філософський настрій своєї королеви.

Інші не стали парирувати зірці, залишивши менш загадкові послання: "Я вже втомився чекати твоєї нової музики", "Який це колір помади?", "Я не можу дочекатися твого нового туру", "Дай нам вже цей сингл!", "Хто-небудь, будь ласка, заберіть у неї телефон або навчіть її користуватися Instagram"... Також багато пораділи, що вона знову брюнетка, зазначивши, що їй неймовірно до лиця такий стиль.

Треба зазначити, що самій Мадонні він, мабуть, теж по душі. Так, вона поміняла заголовну фотографію профілю, поставивши туди портрет в образі брюнетки і змінивши свій вічний образ фатальної блондинки.

Нагадаємо, раніше Леді Гага і Мадонна продемонстрували теплі почуття, закінчивши тим самим багаторічну ворожнечу.

Також до цього Мадонна шокувала шанувальників новим образом "Білосніжки".