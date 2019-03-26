Краще брюнетка: шанувальники Мадонни висловили невдоволення її новим кольором волосся

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Королева поп-сцени, продовжує експерименти зі стилем

Мадонна, яка нещодавно здивувала шанувальників різкою зміною стилю, перефарбувавшись в брюнетку, схоже, не заспокоїлася. Ексцентрична співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram новим знімком – знову з білим волоссям. На фото вона позує з яскравим макіяжем з рожевими тінями, яскравими губами, довгими накладними віями і, звичайно ж, білявими локонами. "Я не можу вирішити, допоможіть", – підписала вона пост.

Шанувальники тут же підтримали зірку порадою. Багато визнали ідеальним варіантом для неї блонд: "Blonde Ambition – це завжди твоє! Зроби це", "А якщо... блондинка зовні і брюнетка всередині? Або поміняти?", "Блонд, завжди блонд", "Вау"...

Мадонна знову перефарбувалася в блондинку (фото: instagram.com/madonna)

І все ж більшість шанувальників несподівано висловилися в підтримку темного кольору: "Темно-коричневий, твій натуральний відтінок", "Темне волосся – повернення до коріння", "Мені по душі брюнетка... Це говорить італійка в тобі", "Брюнетка", "Ти прекрасна в блондинці, але настав час великих змін!", "Чорний ідеальний", "Мені більше подобається темний", "Темний набагато краще", "Зрозуміло, чорнява!", – не втомлюються залишати емоційні коментарі шанувальники.

Цікаво, що коли вона минулого разу виставила фото з темним кольором волосся, багато хто, навпаки, висловили невдоволення образом і просили повернути блонд.

Відео: instagram.com/madonna

А за кілька днів до цього Мадонна була брюнеткою (фото: instagram.com/madonna)

До речі, судячи по постам, якими вона ділиться з підписниками, 60-річна співачка готує нову роботу. І саме з цією метою експериментує з зачіскою. Насилу віриться, що Мадонна насправді змінить блонд, який став її візитною карткою.

Ще одна улюблена тема, крім зміни іміджу, у Мадонни – діти. 60-річна зірка, яка активно веде свою сторінку в Instagram, регулярно виставляє фото і відео, де вони танцюють, проводять спільний відпочинок і співають їй пісні... Супроводжуючи все красномовними хэштегами: #joy, #children, #life, #love.

Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, раніше Леді Гага і Мадонна продемонстрували теплі почуття, закінчивши тим самим багаторічну ворожнечу.

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