ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Краще брюнетка: шанувальники Мадонни висловили невдоволення її новим кольором волосся

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2019 - 17:56
Краще брюнетка: шанувальники Мадонни висловили невдоволення її новим кольором волосся
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Королева поп-сцени, продовжує експерименти зі стилем

Мадонна, яка нещодавно здивувала шанувальників різкою зміною стилю, перефарбувавшись в брюнетку, схоже, не заспокоїлася. Ексцентрична співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram новим знімком – знову з білим волоссям. На фото вона позує з яскравим макіяжем з рожевими тінями, яскравими губами, довгими накладними віями і, звичайно ж, білявими локонами. "Я не можу вирішити, допоможіть", – підписала вона пост.

Шанувальники тут же підтримали зірку порадою. Багато визнали ідеальним варіантом для неї блонд: "Blonde Ambition – це завжди твоє! Зроби це", "А якщо... блондинка зовні і брюнетка всередині? Або поміняти?", "Блонд, завжди блонд", "Вау"...

Мадонна

Мадонна знову перефарбувалася в блондинку (фото: instagram.com/madonna)

І все ж більшість шанувальників несподівано висловилися в підтримку темного кольору: "Темно-коричневий, твій натуральний відтінок", "Темне волосся – повернення до коріння", "Мені по душі брюнетка... Це говорить італійка в тобі", "Брюнетка", "Ти прекрасна в блондинці, але настав час великих змін!", "Чорний ідеальний", "Мені більше подобається темний", "Темний набагато краще", "Зрозуміло, чорнява!", – не втомлюються залишати емоційні коментарі шанувальники.

Цікаво, що коли вона минулого разу виставила фото з темним кольором волосся, багато хто, навпаки, висловили невдоволення образом і просили повернути блонд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wigging Out with @andylecompte #tired #moody #bitch

A post shared by Madonna (@madonna) on

Відео: instagram.com/madonna

Мадонна брюнетка

А за кілька днів до цього Мадонна була брюнеткою (фото: instagram.com/madonna)

До речі, судячи по постам, якими вона ділиться з підписниками, 60-річна співачка готує нову роботу. І саме з цією метою експериментує з зачіскою. Насилу віриться, що Мадонна насправді змінить блонд, який став її візитною карткою.

Ще одна улюблена тема, крім зміни іміджу, у Мадонни – діти. 60-річна зірка, яка активно веде свою сторінку в Instagram, регулярно виставляє фото і відео, де вони танцюють, проводять спільний відпочинок і співають їй пісні... Супроводжуючи все красномовними хэштегами: #joy, #children, #life, #love.

Мадонна

Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, раніше Леді Гага і Мадонна продемонстрували теплі почуття, закінчивши тим самим багаторічну ворожнечу.

Також вам може бути цікаво: Пенелопа Крус блищить на обкладинках іспанського Vogue в Chanel і Versace.

"Як 18-річна дівчинка": чарівна Тіна Кароль полонила ніжним образом Гидке каченя в 16: Віра Брежнєва зізналася, як змінила свою зовнішність
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України певецМадонна
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся