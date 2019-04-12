"Поява Мадонни": Оля Полякова розбурхала мережу епатажним образом

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка виступила на шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" в яскравому вбранні

Олю Полякову можна по праву назвати королевою епатажу, адже вона регулярно вражає і захоплює своїми відвертими і ефектними нарядами - як на сцені, так і в житті. Днями "королева ночі" порадувала шанувальників виступом на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою" - і звичайно ж, не обійшлося без яскравого сценічного вбрання. Знімками з концерту артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Оля вийшла на сцену в пікантному червоному шкіряному боді з мереживом і об'ємними плечима-ліхтариками. Сексапільний костюм співачка доповнила золотою накидкою, червоними туфлями на шпильці, колготками в сіточку і золотою короною. На руках у зірки красувалися білі манжети, а на шиї - масивна прикраса.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Полякова виконала пісню "Мадонна", тому в підписі до публікації порівняла себе з нею.

"Вчорашній Вечір прем'єр з @kosadcha був особливо солодкий і гарячий. Як вам поява Мадонни?" - написала артистка.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Вона також показала ще один свій концертний наряд, в якому блищала в той вечір - латексну червону міні-сукню на бретелях, яка підкреслила її стрункі довгі ноги.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники тут же засипали улюблену співачку захопленими коментарями. Знайшлися і такі, хто порівняв її в цьому образі з Іриною Аллегрової, а також з Леді Гагою.

"Неймовірний виступ!!! Королева Сцени і Богиня Шоу Бізнесу!!!"

"Шикарна жінка! Неймовірно мотивує своїм примірному і надихає"

"Ти просто зробила цей вечір!!! Coolest шоу! Я вже купую квиток на твій концерт 26 жовтня!!!"

"найшикарніша"

"Красуня! Як завжди на висоті"

"Ви не королева ночі, ви королева ВСЕСВІТУ!"

"Боже ж мій, ну які ж ніжки, Оля, просто немає слів, шикарна"

"Ноги просто агонь"

"Ооо, це була нереальна розкіш!! очей не відірвати від краси!""

#Шальнаяімератриця"

"Леді ГаГа нервово курить в сторонці"

Нагадаємо, раніше Оля Полякова вразила "голим" фото в під'їзді. Королева ночі опублікувала провокаційне фото, на якому позує у вечірній сукні яскраво рожевого відтінку з дуже високим розрізом.

До речі, Оля Полякова похвалилася новою нагородою. Співачка вдруге була визнана "Жінкою України 2019" за результатами голосування журналу "Единственная".