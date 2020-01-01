Неймовірне тепло: Лілія Ребрик заворожила новорічною сімейною фотолистівкою

Лілія Ребрик звикла проводити свята в родинному колі. Незадовго до Нового року вона влаштувала атмосферну чорно-білу сімейну фотосесію. Теледіва позувала з доньками Поліною і Діаною. Зустрічати 2020 рік сім'я вирушила в Карпати, а саме – на курорт Буковель. Відповідні фото можна побачити в Instagram зірки.

"Дика сімейка" насолоджувалася засніженими пейзажами і не упустила можливості трохи повеселитися та активно провести час. Поки старша донька спукалась з гірки, її зіркова мама робила фото з молодшою і коханим чоловіком Андрієм Диким. До речі, обидві дівчинки були одягнені в однакові зимові комбінезони з оригінальним прнтом.

"Привіт всім із засніжених Карпат!" - написала Лілія.

Фото: Лілія Ребрик з родиною в Буковелі (instagram.com/liliia.rebrik)

Пізніше вона опублікувала атмосферну сімейну фотолистівку. Андрій і Лілія тримають на руках дочок. Вони щасливо усміхаються. Ошатна Діана позує як справжня модель, а маленька Поліна тягне ручки до старшої сестрички, поки тато тримає її на колінах. У кадр потрапила виблискуюча вогнями новорічна ялинка.

"З Новим Роком 2020! Ну, привіт, двадцяті. Нехай здійснюються найсміливіші мрії. І нехай збережеться всі ті хороше, що було раніше. Кохайте і будьте коханими. Робіть цей світ кольоровим... Бережіть свої родини", - звернулася Лілія до шанувальників у підпису під душевним фото.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і доньками (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники теледіви прийшли в захват від сімейної ідилії в кадрі. Вони зазначили, що кадр вийшов неймовірно теплим і чаруючим.

Які ви чудненько милуюся вами

Супер фото

Прекрасна сім'я

Дуже сімейне фото з надзвичайним теплом

Завжди милуюся і захоплююся. Молодці!

Які гарненькі дітки, одна на тата схожа, а інша копія мама. Щастя вам величезного!

З Новим роком! Щастя Вам і вашій чудовій родині!

Дуже гарна сім'я!

Скріншот коментарів

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