Невероятное тепло: Лилия Ребрик заворожила новогодней семейной фотооткрыткой

Лилия Ребрик привыкла проводить праздники в семейном кругу. Незадолго до Нового года она устроила атмосферную черно-белую семейную фотосессию. Теледива позировала с дочками Полиной и Дианой. Встречать 2020 год семья отправилась в Карпаты, а именно – на курорт Буковель. Соотвествующие фото можно увидеть в Instagram звезды.

"Дикая семейка" наслаждалась заснеженными пейзажами и не упустила возможности немного порезвиться и активно провести время. Пока старшая дочка спукалась с горки, ее звездная мама делала фото с младшей и любимым мужем Андреем Диким. Кстати, обе девочки были одеты в одинаковые зимние комбинезоны с оригинальным прнтом.

"Привіт всім із засніжених Карпат!" - написала Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с семьей в Буковели (instagram.com/liliia.rebrik)

Позже она опубликовала атмосферную семейную фотооткрытку. Андрей и Лилия держат на руках дочек. Они счастливо улыбаются. Нарядная Диана позирует как настоящая модель, а маленькая Полина тянет ручки к старшей сестричке, пока папа держит ее на коленях. В кадр попала новогодняя сверкающая огнями елка.

"З Новим Роком 2020! Ну, привіт двадцяті. Нехай здійснюються найсміливіші мрії. І нехай збережеться все те хороше, що було раніше. Кохайте і будьте коханими. Робіть цей світ кольоровим... Бережіть свої родини", - обратилась Лилия к поклонникам в подписи под душевным фото.

Фото: Лилия Ребрик с мужем и дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики теледивы пришли в восторг от семейной идиллии в кадре. Они отметили, что кадр вышел невероятно теплым и завораживающим.

Какие вы чудненькие любуюсь вами

Супер фото

Прекрасная семья

Очень семейное фото с необыкновенным теплом

Всегда любуюсь и восхищаюсь. Молодцы!

Какие хорошенькие детки, одна на папу похожа, а другая копия мама. Счастья вам огромного!

З Новим роком! Щастя Вам і вашій чудовій родині!

Дуже гарна сім'я!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным образом в народном стиле и оригинальной вышиванке.