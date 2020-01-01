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Невероятное тепло: Лилия Ребрик заворожила новогодней семейной фотооткрыткой

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Ведущая поделилась теплым фото в кругу семьи

Лилия Ребрик привыкла проводить праздники в семейном кругу. Незадолго до Нового года она устроила атмосферную черно-белую семейную фотосессию. Теледива позировала с дочками Полиной и Дианой. Встречать 2020 год семья отправилась в Карпаты, а именно – на курорт Буковель. Соотвествующие фото можно увидеть в Instagram звезды.

"Дикая семейка" наслаждалась заснеженными пейзажами и не упустила возможности немного порезвиться и активно провести время. Пока старшая дочка спукалась с горки, ее звездная мама делала фото с младшей и любимым мужем Андреем Диким. Кстати, обе девочки были одеты в одинаковые зимние комбинезоны с оригинальным прнтом.

"Привіт всім із засніжених Карпат!" - написала Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с семьей в Буковели (instagram.com/liliia.rebrik)

Позже она опубликовала атмосферную семейную фотооткрытку. Андрей и Лилия держат на руках дочек. Они счастливо улыбаются. Нарядная Диана позирует как настоящая модель, а маленькая Полина тянет ручки к старшей сестричке, пока папа держит ее на коленях. В кадр попала новогодняя сверкающая огнями елка.

"З Новим Роком 2020! Ну, привіт двадцяті. Нехай здійснюються найсміливіші мрії. І нехай збережеться все те хороше, що було раніше. Кохайте і будьте коханими. Робіть цей світ кольоровим... Бережіть свої родини", - обратилась Лилия к поклонникам в подписи под душевным фото.

Фото: Лилия Ребрик с мужем и дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики теледивы пришли в восторг от семейной идиллии в кадре. Они отметили, что кадр вышел невероятно теплым и завораживающим.

  • Какие вы чудненькие любуюсь вами
  • Супер фото
  • Прекрасная семья
  • Очень семейное фото с необыкновенным теплом
  • Всегда любуюсь и восхищаюсь. Молодцы!
  • Какие хорошенькие детки, одна на папу похожа, а другая копия мама. Счастья вам огромного!
  • З Новим роком! Щастя Вам і вашій чудовій родині!
  • Дуже гарна сім'я!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным образом в народном стиле и оригинальной вышиванке.

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