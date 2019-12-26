Розкішна україночка: Лілія Ребрик підкорила появою в незвичайній вишиванці з кропиви

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала бездоганний образ в національному стилі

Лілія Ребрик жодного разу не повторила ні один з образів для ранкового ефіру програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Різноманітності аутфітов теледіви можна тільки позаздрити! Вона постійно приємно дивує шанувальників ефектними луками, які охоче демонструє з екрану. Лілія не приховує, що обожнює вишиванки і вбрання в етно стилі. Якось вона навіть заявила, що четвер негласно вважається в студії програми днем вишиванок, тому ведучих можна побачити в аутентичному одязі. Саме тому зірка з'явилася в ранковому ефірі в ефектному оргинальному образі. Яскравими фото вона поділилася в InstaStories.

Лілія вибрала оригінальну бузкову блузку-сорочку з кропиви з прозорими рукавами з натурального шовку на запах від українського дизайнера Оксани Полонець. Вона доповнила етно-образ спідницею рожево-лілового кольору і асиметричного крою з вишитим нижнім подолом. В якості взуття – класичні човники лавандового кольору.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

З аксесуарів – пурпурні невеликі сережки. Макіяж виконаний в нейтральних відтінках. Зачіска – гладко укладене волосся.

Співведучий Лілії, шоумен Анатолій Анатоліч також одягнув вишиванку, але віддав перевагу класичному варіанту і доповнив її джинсами.

Фото: Лілія Ребрик з Анатолієм Анатолічем і групою KAZKA (instagram.com/ranok_ua)

Нагадаємо, що нещодавно Лілія Ребрик відсвяткувала разом з чоловіком Андрієм Диким річницю весілля. Пара зустріла знакову дату в поїзді. Зірка не втрималася і поділилася архівними сімейними знімками, а також спогадами про цей світлий день.

Раніше Лілія Ребрик зачарувала "хижим" образом в сукні з анімалістичним трендовим принтом.