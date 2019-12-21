У передчутті свята: Лілія Ребрик з доньками нарядили новорічну ялинку

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча поділилася щасливими фото з дітьми

Ведуча програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик встигає вести ранкове шоу, грати в театрі і проводити час з сім'єю - чоловіком Андрієм Диким і двома доньками — Діаною (7 років) і Поліною (1 рік). Грудень - пора свят і особливо радісний час для родини, адже малята просто обожнюють свята і все, що з ними пов'язане. Так, артистка вже порадувала їх відмінним подарунком на День святого Миколая!

Тепер же настав час наряджати новорічну красуню ялинку - звичайно ж, разом з дітьми! На своїй сторінці в Instagram Лілія поділилася атмосферними знімками процесу, з яких так і віє радістю і веселощами.

Одягнені в затишний домашній одяг мама з доньками зі сміхом прикрашають деревце іграшками - особливо цим поглинена молодша Полінка.

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик зізналася, що з дитинства теж обожнює це робити.

"А ми в процесі! Прикрашати ялинку- це найбільша радість з дитинства! Обожнюю!!!!! Кайфую!!!!! Насолоджуюсь кожною іграшкою!!!!! Для Польки- це нові враження))), вона б з’їла цю ялинку, так радіє їй! Діана - вже профі: розказує що і як треба прикрашати, а я просто щаслива, дивлячись на усмішки дітей. В передчутті свята... А Ви вже прикрасили ялинку? Стоїть вже красуня у Вас? В яких кольорах? P.S. Я хотіла в цьому році зробити білосніжну, але діти внесли свої корективи))). У них своє бачення! А я завжди дослухаюся", - поділилася емоціями ведуча.

Фото: Лілія Ребрик з дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі поспішили прокоментувати чарівні кадри Ребрик з дочками.

Ліля, ви втрьох такі чудові!!! І як же швидко росте малятко!

У нас ритуал за день до НГ...)

Дуже позитивна фотографія стільки емоцій в одній Миті

Головне на одній хвилі з дітьми

Які ви класні

Ой, у нас різнобарвна, дуже багато іграшок, зроблених дітворою

Супер

Чудові!!! А що за картина на задньому фото у вас? Креативно - позитивчик

Яка ж ви мила чарівна і дуже дружна СІМ'Я!!! З Наступаючим вас Новим Роком!!!

І я дуже люблю прикрашати)))

Які чудові,просто принадність

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала новорічною фотосесією з доньками. Вона перевтілилася в помічника Санти. Ребрик поділилася головними секретами виховання щасливих дітей.