"Непристойно красиві": Лілія Ребрик в елегантній сукні вийшла у світ з чоловіком

Лілія Ребрик багато працює, знімаючись в ранковому шоу, а також граючи в театрі і кіно, але при цьому встигає також знайти час для сім'ї. Так, нещодавно телезірка розчулила фанатів ранковим фото з компанії дочок Поліни і Діани – телеведуча зізналася, що саме так виглядає її ідеальний початок дня. Виходить у неї і побути удвох з чоловіком Андрієм Диким - днями вони навіть відвідали світський захід.

Ефектними кадрами Лілія поділилася на своїй сторінці в Instagram. Пара побувала на благодійному балу, де блищала в елегантних вбраннях. Ребрик вибрала для виходу в світ облягаюче плаття в підлогу молочного кольору від українського бренду Dominiss, прикрашене мереживними чорними візерунками, а її чоловік був у класичному чорному костюмі з метеликом.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com.liliia.rebrik)

Лілія та Андрій із задоволенням позували в обнімку на тлі прикрашеної зеленими рослинами стіни, а також прийняли ефектну танцювальну позу.

"Благодійний віденський бал юристів 2019. @andrii_dykyi - розпорядник балу", - поділилася ведуча.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com.liliia.rebrik)

У коментарях користувачі мережі засипали пару компліментами, відзначаючи, що вони просто до непристойності гарні і позитивні.

Ви неперевершені

Приємно дивитися ваші фото-завжди позитивні,гарні,ви приклад для багатьох родин!Добра вам і любові на довгі роки!

Прекрасні

Непристойно красиві

Плаття Ваше ну просто неперевершено красиве і Ви з Андрієм найкрасивіші, люблю

Вау, Лілічка, яка ж Ви гарнюнічка

Вау яка пара

Дуже гарна пара.Лиличка-лялечка.!!!

Гарне плаття і гарна пара

Просто неймовірні

Ви шикарні!!! Захоплююся!

Скріншот коментарів (instagram.com.liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик захопила яскравим образом в улюбленому місці Києва - парку Феофанія.

Також Лілія Ребрик в оригінальному платті-вишиванці лавандового відтінку влаштувала барвистий фотосет посеред осіннього скверу.