"Непристойно красивые": Лилия Ребрик в элегантном платье вышла в свет с мужем

Звездная пара посетила благотворительный бал
Лилия Ребрик много работает, снимаясь в утреннем шоу, а также играя в театре и кино, но при этом успевает также найти время для семьи. Так, недавно телезвезда умилила фанатов утренним фото с компании дочек Полины и Дианы – телеведущая призналась, что именно так выглядит ее идеальное начало дня. Получается у нее и побыть вдвоем с мужем Андреем Диким - на днях они даже посетили светское мероприятие.
Эффектными кадрами Лилия поделилась на своей странице в Instagram. Пара побывала на благотворительном балу, где блистала в элегантных нарядах. Ребрик выбрала для выхода в свет облегающее платье в пол молочного цвета от украинского бренда Dominiss, украшенное кружевными черными узорами, а ее супруг был в классическом черном костюме с бабочкой.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com.liliia.rebrik)
Лилия и Андрей с удовольствием позировали в обнимку на фоне украшенной зелеными растениями стены, а также приняли эффектную танцевальную позу.
"Благодійний віденський бал юристів 2019. @andrii_dykyi - розпорядник балу", - поделилась ведущая.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com.liliia.rebrik)
В комментариях пользователи сети засыпали пару комплиментами, отмечая, что они просто до неприличия красивые и позитивные.
Скриншот комментариев (instagram.com.liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик восхитила ярким образом в любимом месте Киева - парке Феофания.
Также Лилия Ребрик в оригинальном платье-вышиванке лавандового оттенка устроила красочный фотосет посреди осеннего сквера.