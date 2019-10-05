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Ідеальний ранок! Лілія Ребрик показала справжнє щастя з чоловіком і доньками

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.10.2019 - 13:04
Ідеальний ранок! Лілія Ребрик показала справжнє щастя з чоловіком і доньками
Фото: Лілія Ребрик з доньками (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча продемонструвала, як виглядає її суботній ранок

Лілія Ребрик – приклад людини по–справжньому захопеної улюбленою справою: вона грає в театрі, веде ранкову програму і встає заради цього ні світ, ні зоря, а вдома перетворюється в люблячу маму і дбайливу дружину. Наприклад, нещодавно вона опублікувала оригінальне романтичне фото з чоловіком Андрієм Диким і заявила, що для своїх дітей вони – найкращі аніматори. На новому знімку в instagram теледіва показала ідеальне суботній ранок з сім'єю.

Ведуча тримає на руках молодшу дочку Поліну, яка з почуттям цілує маму в щоку, а чоловік Лілії, Андрій обійняв старшу дівчинку – Діану. Дівчатка одягнені в однакові курточки, відрізняються тільки їх шапки - адже на вулиці холодна осіння пора! Сім'я у повному складі виглядає щасливо і розслаблено.

"Ідеальний суботній ранок - це коли сімейство у повному складі. Чого і Вам дико бажаємо! Які плани?" - поцікавилася Лілія.

Ідеальний ранок! Лілія Ребрик показала справжнє щастя з чоловіком і доньками

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і доньками (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники прийшли в захват від спостереження сімейної ідилії на знімку.

  • Надзвичайно гарні
  • Захоплююсь вами, як ви все встигаєте
  • Ой, дивлюсь, а ваша старшенька - копія татусик. Ви класні! Так тримати!
  • Мммм, як Поліночка солодко цілує. Доброго дня!
  • Які ви класнючі! Щастя Вам і тепла! Кожного дня! Ві, Ліліє, як промінчик тепла і сонечка!
  • Ідеальні вихідні
  • Чудова сімейка! Заряджаєте позитивом
  • Які Ви гарні!
  • У Вас дуже гарна сім'я

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик зробила відверте зізнання про молодшу доньку Поліну і розповіла, як справляється з домашніми обов'язками.

Раніше Лілія Ребрик підкорила образом у сукні-вишиванці з баскою на фоні осінніх пейзажів.

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