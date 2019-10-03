Чарівна Ребрик в сукні-вишиванці влаштувала колоритний осінній фотосет

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча розповіла про етно-традиції

Лілія Ребрик звикла до ранніх підйомів – вона зустрічає глядачів програми "Ранок з Україною" в незмінному хорошому настрої і в стильних вбраннях, які стають предметом обговорень її шанувальників. Продюсер традиційно публікує свої студійні луки в instagram, де їх детально вивчають підписниками зірки. Так, днями вона показала фігуру в трикотажній сукні-міді на сонячних кадрах і поміркувала про жіночність, а зараз вирішила показати етно-образ в оригінальному платті-вишиванці.

Теледіва любить одягнуться в українські костюми – її часто можна побачити в блузках з орнаментом і вишитих сукнях, і це неспроста! Лілія розповіла, що негласно четвер визнано днем вишиванки, тому в студії передачі у цей день вона з'являється в етно-вбранні. Також яскраву вишиту сорочку лавандового кольору приміряв і її ведучий Анатолій Анатоліч.

Лілія ж зупинилася на ефектній сукні з яскравою квітковою вишивкою, подвійним подолом з флористичним принтом, а також бузковою баскою-спідницею. Лілія і Анатолій позують в осінньому сквері серед різнокольорового листя.

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

"Традиційне фото з ефіру. Осінь надихає... У нас в Ранок з Україною - кожний четвер - день вишиванки. Так ми собі придумали. А ви часто носите вишиванку?" - поцікавилася зірка.

Шанувальники Лілії зробили компліменти їй і її колезі, а також відповіли на запитання ведучої.

Ви класні

Які ж ви гарні!

Клас! Просто супер! Дуже гарні образи ведучіх сьогодні,та й завжди дуже гарні. Люблю вишиванки, часто одягаю сама і дітей до школи одягаю у вишиванки

Які гарні! Супер!

Гарнюня!

Уххх, які колоритні

Дуже гарні Ви і Ваші наряди

Дуже круто!

Як завжди, гарно виглядаєте!

Класна традиція

Дуже красиво!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик зачарувала мережу кумедним і романтичним фото з чоловіком Андрієм Диким.