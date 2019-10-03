ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чарівна Ребрик в сукні-вишиванці влаштувала колоритний осінній фотосет

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.10.2019 - 14:34
Чарівна Ребрик в сукні-вишиванці влаштувала колоритний осінній фотосет
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча розповіла про етно-традиції

Лілія Ребрик звикла до ранніх підйомів – вона зустрічає глядачів програми "Ранок з Україною" в незмінному хорошому настрої і в стильних вбраннях, які стають предметом обговорень її шанувальників. Продюсер традиційно публікує свої студійні луки в instagram, де їх детально вивчають підписниками зірки. Так, днями вона показала фігуру в трикотажній сукні-міді на сонячних кадрах і поміркувала про жіночність, а зараз вирішила показати етно-образ в оригінальному платті-вишиванці.

Теледіва любить одягнуться в українські костюми – її часто можна побачити в блузках з орнаментом і вишитих сукнях, і це неспроста! Лілія розповіла, що негласно четвер визнано днем вишиванки, тому в студії передачі у цей день вона з'являється в етно-вбранні. Також яскраву вишиту сорочку лавандового кольору приміряв і її ведучий Анатолій Анатоліч.

Лілія ж зупинилася на ефектній сукні з яскравою квітковою вишивкою, подвійним подолом з флористичним принтом, а також бузковою баскою-спідницею. Лілія і Анатолій позують в осінньому сквері серед різнокольорового листя.

Чарівна Ребрик в сукні-вишиванці влаштувала колоритний осінній фотосет

Фото: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч (instagram.com/liliia.rebrik)

"Традиційне фото з ефіру. Осінь надихає... У нас в Ранок з Україною - кожний четвер - день вишиванки. Так ми собі придумали. А ви часто носите вишиванку?" - поцікавилася зірка.

Шанувальники Лілії зробили компліменти їй і її колезі, а також відповіли на запитання ведучої.

  • Ви класні
  • Які ж ви гарні!
  • Клас! Просто супер! Дуже гарні образи ведучіх сьогодні,та й завжди дуже гарні. Люблю вишиванки, часто одягаю сама і дітей до школи одягаю у вишиванки
  • Які гарні! Супер!
  • Гарнюня!
  • Уххх, які колоритні
  • Дуже гарні Ви і Ваші наряди
  • Дуже круто!
  • Як завжди, гарно виглядаєте!
  • Класна традиція
  • Дуже красиво!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик зачарувала мережу кумедним і романтичним фото з чоловіком Андрієм Диким.

Як 17-річна дівчинка: Лілія Ребрик без макіяжу захопила природною красою "Супер look!" Зваблива Ребрик засвітила стрункі ніжки в ефектному вбранні
Новини України Лілія Ребрик
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся