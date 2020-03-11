В захисному костюмі, масці і рукавичках: Наомі Кемпбелл демонструє найбільш актуальний образ для перельотів

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Зірка вчить захищати себе від вірусу

Наомі Кемпбелл слідом за своїми юними колегами – ВинниХарлоу і Белою Хадід – вирішила продемонструвати, що ретельно захищається під час подорожей. Модель показала кадри з аеропорту в Лос-Анжелесі, де постала в повному обмундируванні. Вона не обмежилася тільки маскою. 49-річна знаменитість вирішила все і відразу: захисну маску, окуляри, рожеві гумові рукавички і білий антибактеріальний медичний костюм з капюшоном.

В такому вигляді вона зробила кілька кадрів у будівлі аеропорту а після в літаку. Доповнили вбрання чорні черевики і коричневого відтінку пальто. Що ж, вийшло дуже стильно! А головне – в такому вбранні зірка могла відчувати себе комфортно і затишно.

Новий образ Наомі (фото: instagram.com/naomi)

"Безпека понад усе. Наступний рівень", – прокоментувала свій образ Наомі під фото в Instagram. До речі, це не перший раз, коли зірка виявляє старанність у питанні захисту під час поїздок. У минулому році вона демонструвала, що навіть у звичайні, більш спокійні часи приділяє цьому питанню багато уваги. Так, вона записала відео, де розповіла, як легко уберегти себе від різних мікробів в польоті.

Зірка вчить захищатися (фото: instagram.com/naomi)

А нещодавно Наомі висловила за допомогою соцмереж і заклопотаність коронавірусом. Вона запостила фото в тих же гумових рукавичках і закликала фоловерів проявити особливу пильність. "Не забудьте свої рукавички, бережіть себе!" – написала Чорна Пантера.

Наомі в захисному костюмі (фото: instagram.com/naomi)

Нагадаємо, зірки намагаються надихнути своїх шанувальників на безпечні подорожі і турботу про себе. Так, фото з масками при перельотах публікували Белла Хадід, Гвінет Пелтроу, Вінні Харлоу, Сильвестр Сталлоне.

Белла Хадід, Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow; instagram.com/bellahadid)

А Наталя Водянова на хвилі актуальності масок згадала про давнє фото, яке стало вельми символічним в їх родині. Під час Тижня моди в Парижі вона показала архівне фото, де з'явилася в чорній ажурній масці від Louis Vuitton. "Поточна ситуація", – написала вона, натякаючи таким чином на події в світі. Але її чоловік Антуан Арно побачив в цьому більше – виявляється, на цьому показі він вперше побачив свою кохану і просто втратив голову.

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)