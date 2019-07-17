Несподівано! Белла Хадід здивувала кардинальною зміною стилю

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Знаменита модель з'явилася в новому образі

Белла Хадід, яку всі звикли бачити виключно жагучою брюнеткою, вже не раз дивувала численних фанатів кардинальною зміною зачіски. Навесні вона оголосила, що повертається до свого звичного світло-русого відтінку, ближче до блонду. За словами моделі, темне волосся їй нав'язала індустрія. Агенти дівчини і її сестри хотіли бачити їх у різних стилях. Сьогодні і Джіджі, і Белла досягли небувалих висот у кар'єрі і можуть дозволити собі не підкорятися чужим правилам.

Нещодавно Белла повернулася до натурального світлого відтінку (фото: instagram.com/bellahadid)

Тим не менш зупинитися на одному відтінку для Белли непросто, вона дуже сильно любить експерименти. Благо робота їй це дозволяє. За останній місяць 22-річна красуня встигла побувати і платинової блондинкою з коротким волоссям, і знову постати в ролі гарячої брюнетки. А кілька годин показу щось зовсім несподіване. На опублікованих кадрах в мікроблозі молодша Хадід постала в образі, що нагадує Лілу з "П'ятого елемента". То ж коротке червоно-руде каре, чіткі графічні стрілки і приглушеного відтінку брови.

Новий незвичайний образ Белли (фото: instagram.com/bellahadid)

На фото Белла зазначила креативного директора по макіяжу Dior Пітера Філіпса. Так що, швидше за все, зйомка приурочена до запуску чергової новинки іменитого будинку. До речі, нещодавно популярна модель також показала кілька кадрів з короткою зачіскою в дусі 90-х. Знімав її відомий фешн-фотограф Мерт Алас. Проект був створений для V Magazine. Так що Белла, відома любов'ю до стильним змін, відірвалася по повній!

Белла любить експерименти з волоссям (фото: instagram.com/bellahadid)

Цікаво, що старша сестра Белли Джіджі, навпаки, найчастіше знімається в звичному для себе образі. Її образ "бебі-долл" з пухкими щічками і золотистим волоссям просто обожнюють дизайнери і фотографи. Нещодавно дівчина стала обличчям нового аромату від американського бренду Michael Kors. Для фотосесії на березі океану їй зробили розкішну "мокру" укладку і чуттєвий макіяж.

Джіджі Хадід і Майкл Корс на презентації (відео: instagram.com/MichaelKors)

Рекламна кампанія викликала шквал емоцій і позитивні відгуки критиків. Вчора, 16 липня, в Нью-Йорку пройшла презентація парфуму, який напевно чекає шалений успіх.