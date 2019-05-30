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Розкішна блондинка з декольте: Белла Хадід захопила новим провокаційним образом

Lite » Мода 30.05.2019 - 18:29
Розкішна блондинка з декольте: Белла Хадід захопила новим провокаційним образом
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

22-річна супермодель поділилася провокаційним постом

Белла Хадід, яка нещодавно заявила про намір повернутися до свого натурального світлого відтінку волосся, схоже, вирішила піти ще далі. Дівчина поділилася провокаційним постом, де приміряла образ фатальної блондинки. Головні його складові: оголені плечі, глибоке декольте, пишна об'ємна укладка, а також складний макіяж з графічними елементами. «Творимо магію», – підписала фото молодша Хадід, а також зазначила майстрів, які працювали над її луком.

Розкішна блондинка з декольте: Белла Хадід захопила новим провокаційним образомБелла Хадід захопила новим образом (фото: instagram.com/bellahadid)

Цілком можливо, фото роблять для нової рекламної кампанії Dior, так як Пітер Філіпс – креативний директор по макіяжу знаменитого будинку – також серед перерахованих.


Розкішна блондинка з декольте: Белла Хадід захопила новим провокаційним образом22-річна модель любить захоплювати провокаційними фото (фото: instagram.com/bellahadid)

  • Це витвір мистецтва!
  • Корольова, ангел
  • Я хочу бути там
  • Красива
  • Я люблю дуже сильно, Белла
  • Ти мене вбила!
  • О боже, дитинко! Це просто відпад
  • Надто красива
  • Так неймовірна
  • Королева
  • Неможлива красуня
  • Чудова
  • Немов голлівудська зірка
  • Вау! Ти виглядаєш приголомшливо
  • Ти сама диво!
  • Виглядаєш так абсолютно чудово
  • Гаряча!

Треба зазначити, що Белла – без перебільшення, одна з найбільш затребуваних моделей сучасності. Вона регулярно підписує контракти з гігантами модної індустрії, включаючи Chanel, Versace і Dior. На її рахунку тільки за останні 2 місяці кілька обкладинок Vogue і численні рекламні кампанії.

Розкішна блондинка з декольте: Белла Хадід захопила новим провокаційним образомНещодавно Белла повернулася до світлого натурального відтінку волосся (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, старша сестра Белли – Джіджі – також нещодавно вразила шанувальників новою роботою. 24-річна супермодель знялася для відомого глянсового журналу Vogue Mexico. Дівчина приміряла масу літніх образів у стилі Бріжит Бардо. А також зухвалих «ковбойських». Незважаючи на явну професійну конкуренцію, обидві сестри радіють успіхам одного і зізнаються в коханні в соцмережах.

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