5 звезд, которых обвиняли в насилии

Скандалы вокруг звезд нередко становятся темой для обсуждения в обществе, особенно если речь идет об обвинениях в насилии. Несмотря на громкие имена, многие знаменитости, такие как Джонни Депп или Эмма Робертс, оказывались в центре внимания не из-за своих достижений, а из-за серьезных обвинений, которые могли разрушить их репутацию.

Шайа Лабаф

Голливудский актер Шайа Лабаф стал печально известным из-за своего агрессивного поведения и скандальных действий. Сегодня его карьера оказалась под угрозой: кинокомпании разрывают контракты, режиссеры избегают сотрудничества, а о былой популярности и романтических отношениях можно лишь вспоминать с горечью.

Особое внимание привлек судебный иск, поданный его бывшей девушкой, британской певицей FKA Twigs, которая обвинила актера в сексуальном и физическом насилии.

Шая Лабаф (фото: Википедия)

Их отношения длились менее года, но даже за это время Шая, по словам певицы, причинил ей немало боли. В иске подробно описано, что актер применял силу, душил ее, избивал, а также принуждал к интимным отношениям против ее воли. Более того, в доме Лабафа постоянно находилось заряженное оружие, что создавало дополнительную атмосферу страха и опасности.

Эмма Робертс

Бурный темперамент Эммы однажды привел ее к серьезным неприятностям с законом. Во время отношений с Эваном Питерсом, ее партнером по сериалу "Американская история ужасов", вместо романтики между ними часто вспыхивали громкие ссоры.

Эмма Робертс (фото: Википедия)

Одна из таких ссор дошла до того, что персонал отеля, где находилась пара, был вынужден вызвать полицию. Когда правоохранители прибыли на место, они увидели Эвана с разбитым носом и многочисленными синяками, что стало свидетельством жесткого конфликта.

Джеймс Франко

В последнее время актер исчез с обложек журналов и перестал посещать людные мероприятия. Дело в том, что звезду обвиняют в принуждении к сексу девушек, которые учились в его школе актерского мастерства.

Джеймс Франко (фото: instagram.com/officialjamesfrancoo)

Как выяснилось, Франко вместе с друзьями заставлял учениц разыгрывать с ними интимные сцены для повышения профессионализма. Позже стало известно, что актер отделался выплатой жертвам денежной компенсации.

Джонни Депп

Мало кто мог представить, что Джонни Депп, которого считали примерным семьянином, расстанется с Ванессой Паради и женится на Эмбер Херд. Однако их брак оказался недолговечным. Уже через год после свадьбы актриса обвинила Деппа в физическом насилии.

Джонни Депп (фото: Getty Images)

Постоянные унижения, применение силы и злоупотребление наркотиками стали причиной того, что общественность начала называть актера "домашним тираном".

Эмбер Херд

В 2009 году Эмбер Херд состояла в серьезных отношениях с художницей Тасей Ван Ри. Однажды актриса, не справившись с эмоциями, ударила партнершу прямо на глазах у свидетелей. После этого многие начали считать Херд токсичной личностью, а также абьюзером и домашним тираном.

Эмбер Херд (фото: instagram.com/emmaroberts)

Более того, актриса сама призналась, что нападала на Джонни Деппа: била его и бросала в него тяжелые предметы.