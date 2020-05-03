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Неонові стрілки і кіски: Надя Дорофєєва вразила яскравим образом з 90-х

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Співачка навіть підпис до фото залишила рядками з хіта тих часів

Надя Дорофєєва не нудьгує на карантині - адже вона проводить його з коханим чоловіком Володимиром Дантесом. До того ж, пара живе в приватному будинку, що дозволяє трохи більше свободи, адже можна дихати свіжим повітрям і активно рухатися у власному дворі. Крім того, співачка не забуває і про своїх шанувальників і стала набагато активніше з ними спілкуватися - вона проводить прямі ефіри із зірковими колегами, вчить робити гарний макіяж і демонструє нові луки. Ймовірно, артистка піддалася ностальгії, так як на новому фото в своєму Instagram вона з'явилася в яскравому молодіжному образі з 90-х.

Надя постала у вигляді модного підлітка тих часів - вона заплела багато дрібних кісок з кольоровими гумками, на голову наділа пов'язку Gucci, а очі нафарбувала неоново-салатовими стрілками.

У підписі до ефектного кадру Дорофєєва залишила рядки з хіта групи Руки Вгору "Чужі губи", злегка змінивши їх.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Сухі губи шепочуть тобі
Що ти одна, ти одна така
Чужа стала сама собі", - написала співачка.

Шанувальники Наді прийшли в захват від такого образу улюбленої артистки і засипали її захопленими коментарями.

  • ....ну так намаж їх чимось
  • Яка краса
  • Ти дуже красива
  • Ти найкраща
  • Шикарна
  • Зелений колір тепер належить виключно тобі. БОГИНЯ
  • Чужі губи тебе цілують
  • Блін, ну ці косички просто кайф
  • Надюш, тобі дуже йде зелений колір
  • Вже дуже чекаю причоску після кісок
  • НАДЮШ, ЗАЧІСКА ВОГОНЬ
  • БОЖЕ, ЯК ТЕБЕ ЙДУТЬ ЦІ КОСИЧКИ
  • Кіски дууууууже тобі йдуть
  • Максимально красива
  • Чекаємо фотку з кучериками
  • Це дівчинка з картинки мені так подобається на волоссі її гумки
  • Я ці рядки проспівала?))

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розповіли про сварки на карантині і життя на самоізоляції.

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