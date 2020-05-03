Неоновые стрелки и косички: Надя Дорофеева поразила ярким образом из 90-х

Певица даже подпись к фото оставила строчками из хита тех времен
Надя Дорофеева не скучает на карантине - ведь она проводит его с любимым мужем Владимиром Дантесом. К тому же, пара живет в частном доме, что позволяет несколько больше свободы, ведь можно дышать свежим воздухом и активно двигаться в собственном дворе. Кроме того, певица не забывает и о своих поклонниках и стала намного активнее с ними общаться - она проводит прямые эфиры со звездными коллегами, учит делать красивый макияж и демонстрирует новые луки. Вероятно, артистка поддалась ностальгии, так как на новом фото в своем Instagram она предстала в ярком молодежном образе из 90-х.
Надя предстала в виде модного подростка тех времен - она заплела много мелких косичек с цветными резинками, на голову надела повязку Gucci, а глаза накрасила неоново-салатовыми стрелками.
В подписи к эффектному кадру Дорофеева оставила строчки из хита группы Руки Вверх "Чужие губы", слегка изменив их.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Сухие губы шепчут тебе
Что ты одна ты одна такая
Чужая стала сама себе", - написала певица.
Поклонники Нади пришли в восторг от такого образа любимой артистки и засыпали ее восхищенными комментариями.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес рассказали о ссорах на карантине и жизни на самоизоляции.