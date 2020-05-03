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Неоновые стрелки и косички: Надя Дорофеева поразила ярким образом из 90-х

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Певица даже подпись к фото оставила строчками из хита тех времен

Надя Дорофеева не скучает на карантине - ведь она проводит его с любимым мужем Владимиром Дантесом. К тому же, пара живет в частном доме, что позволяет несколько больше свободы, ведь можно дышать свежим воздухом и активно двигаться в собственном дворе. Кроме того, певица не забывает и о своих поклонниках и стала намного активнее с ними общаться - она проводит прямые эфиры со звездными коллегами, учит делать красивый макияж и демонстрирует новые луки. Вероятно, артистка поддалась ностальгии, так как на новом фото в своем Instagram она предстала в ярком молодежном образе из 90-х.

Надя предстала в виде модного подростка тех времен - она заплела много мелких косичек с цветными резинками, на голову надела повязку Gucci, а глаза накрасила неоново-салатовыми стрелками.

В подписи к эффектному кадру Дорофеева оставила строчки из хита группы Руки Вверх "Чужие губы", слегка изменив их.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Сухие губы шепчут тебе
Что ты одна ты одна такая
Чужая стала сама себе", - написала певица.

Поклонники Нади пришли в восторг от такого образа любимой артистки и засыпали ее восхищенными комментариями.

  • ....ну так намажь их чем то
  • Какая красота
  • Ты очень красивая
  • Ты лучшая
  • Шикарная
  • Зелёный цвет теперь принадлежит исключительно тебе. БОГИНЯ
  • Чужие губы тебя целуют
  • Блин, ну эти косички просто кайф
  • Надюш, тебе очень идёт зелёный цвет
  • Уже очень жду причоску после косичек
  • НАДЮШ, ПРИЧЕСКА ОГОНЬ
  • БОЖЕ, КАК ТЕБЕ ИДУТ ЭТИ КОСИЧКИ
  • Косички ооооочень тебе идут
  • Максимально красивая
  • Ждем фотку с кудряшками
  • Это девочка с картинки мне так нравится на волосах ее резинки
  • Я одна эти строки пропела?))

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес рассказали о ссорах на карантине и жизни на самоизоляции.

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