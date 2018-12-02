"Непорозуміння": Ані Лорак налякала шанувальників зовнішнім виглядом

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

В мережі також вказали на можливу причину

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка тривалий час проживає і веде гастролі в Росії, розкритикували шанувальники. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Складний день, але мої улюблені сережки піднімають настрій", - йдеться у підписі до знімків.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Звернемо увагу, що на опублікованому фото видно Ані Лорак, яку сфотографували у не зовсім вдалому ракурсі, що поспішили підкреслити шанувальники.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"Жах. Краса вся пішла кудись", - сказала користувач Юлія Бордюг.

"Щось зла стала. Раніше була улюблена", - підкреслив юзер Альбіна Джабарова.

"Щось Ані стала гірше виглядати. Невже це неуспішна операція", - сказала користувач Юлія Бабич.

"Непорозуміння якесь. Грації нуль", - підкреслила юзер Юлія Буличова.

"Вона найбльш зажерлива співачка", - сказав користувач Максим Афонін.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, Лорак розбурхала мережу фото з російським співаком.

До речі, Ані Лорак розбурхала фанів дивним вбранням.

Раніше ми писали, що Ані Лорак поділилася ніжним знімком.

Ані Лорак: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)