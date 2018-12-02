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"Недоразумение": Ани Лорак напугала поклонников внешним видом

Lite » Звезды 02.12.2018 - 13:35
"Недоразумение": Ани Лорак напугала поклонников внешним видом
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

В сети также указали на возможную причину

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая длительное время проживает и ведет гастроли в России, раскритиковали поклонники. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Сложный день, но мои любимые серьги поднимают настроение", - говорится в подписи к снимкам.

&quot;Недоразумение&quot;: Ани Лорак напугала поклонников внешним видом

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Обратим внимание, что на опубликованном фото видно Ани Лорак, которую сфотографировали в не совсем удачном ракурсе, что поспешили подчеркнуть поклонники.

&quot;Недоразумение&quot;: Ани Лорак напугала поклонников внешним видом

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"Ужас. Красота вся ушла куда-то", - сказала пользователь Юлия Бордюг.

"Что-то злая стала. Раньше была любимая", - подчеркнул юзер Альбина Джабарова.

"Что-то Ани стала хуже выглядеть. Неужели это неуспешная операция", - сказала пользователь Юлия Бабич.

"Недоразумение какое-то. Грации ноль", - подчеркнула юзер Юлия Булычева.

"Она самая алчная певичка", - сказал пользователь Максим Афонин.

&quot;Недоразумение&quot;: Ани Лорак напугала поклонников внешним видом

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, Лорак взбудоражила сеть фото с российским певцом.

Кстати, Ани Лорак взбудоражила фанов странным нарядом.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поделилась нежным снимком.

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