"Недоразумение": Ани Лорак напугала поклонников внешним видом

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

В сети также указали на возможную причину

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая длительное время проживает и ведет гастроли в России, раскритиковали поклонники. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Сложный день, но мои любимые серьги поднимают настроение", - говорится в подписи к снимкам.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Обратим внимание, что на опубликованном фото видно Ани Лорак, которую сфотографировали в не совсем удачном ракурсе, что поспешили подчеркнуть поклонники.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"Ужас. Красота вся ушла куда-то", - сказала пользователь Юлия Бордюг.

"Что-то злая стала. Раньше была любимая", - подчеркнул юзер Альбина Джабарова.

"Что-то Ани стала хуже выглядеть. Неужели это неуспешная операция", - сказала пользователь Юлия Бабич.

"Недоразумение какое-то. Грации ноль", - подчеркнула юзер Юлия Булычева.

"Она самая алчная певичка", - сказал пользователь Максим Афонин.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, Лорак взбудоражила сеть фото с российским певцом.

Кстати, Ани Лорак взбудоражила фанов странным нарядом.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поделилась нежным снимком.

Ани Лорак: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)