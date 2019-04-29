"Не виживемо без тебе": Топалов попросив Тодоренко не кидати його

Зіркова пара Регіна Тодоренко і Влад Топалов не дають своїм шанувальникам нудьгувати, а заодно демонструють відмінне почуття гумору і вміння посміятися над собою. Так, спочатку ведуча залишила креативне послання під фото з чоловіком, написавши, що хоча він "страшний і в зморшках", вона все одно його любить. Таким чином вона відреагувала на слова хейтерів, які неодноразово пишуть неприємні слова на адресу Влада в мережі. Що ж, співак не залишився у боргу і на своїй сторінці в Instagram опублікував "отвєточку".

Топалов запостив миле сімейне фото, на якому вони з Тодоренко в обнімку позують на вулиці, а перед ними стоїть коляска з маленьким Михайлом. Обличчя дитини дбайливо прикрите від зайвих очей.

У підпису артист жартівливо звернувся до дружини і попросив не кидати його і синочка, адже вони не зможуть вижити без неї. Причому чомусь Влад написав все англійською мовою.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином Михайлом (instagram.com/vladtopalovofficial)

"2 монстра з їх мамою. Дорога мама! Спасибі тобі за все, чим ти є! Ти найкраща! Ми любимо тебе найбільше в житті і завжди будемо вдячні тобі! Ти виконала наші мрії! Ми не виживемо без тебе! Так що, будь лааааска, не кидай нас! Ти нам дуже потрібна. Це питання виживання навіть більше, ніж комфорту! P. S. Навіть незважаючи на те, що я старий і потворний - ти завжди найкраща для мене, незважаючи ні на що! Я весь люблю всю тебе! Гарного всім дня!" - іронічно пише Топалов.

Підписники по-різному відреагували на такий неоднозначний пост, проте більшість просто розчулюється зворушливому сімейному фото.

"Ми теж доньку монстриком називаємо"

"Ви дуже красива і талановита родина! Удачі Вам"

"Twix Twix. Солодка парочка"

"Я рада за вас, що ви щасливі, і світетеся від щастя як сонечко"

"Аааа які круті футболки"

"А у нас Чудовисько)) багато хто не розуміють і починають читати моралі як же так можна. .. поки що й про приставку диво не розповіси"

"Ви - відривні, божевільні! Але це так круто!"

"Ви такі класні. Я вас просто обожнюю двох (трьох)"

"Весела родина ))"

"Класні))) нехай росте здоровеньким"

"Гарні і щасливі"

"Влад, яка краса ти молодець Ти, самий найкращий Тато"

"Яка краса. Мимимилая родина!"

"Бетмэн в колясці чарівний"

Нагадаємо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали миле ранкове відео з сином.

Раніше Регіна Тодоренко показала трудові будні з маленьким сином, якого вона бере з собою на роботу.

До речі, Регіна Тодоренко в купальнику відсвяткувала Великдень в турецькому стилі.