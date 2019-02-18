"Не зробила б це без вас": Вікторія Бекхем зворушила шанувальників ніжними фото з чоловіком

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На показі нової колекції Вікторії Бекхем традиційно зібралася вся родина

Днями Вікторія Бекхем з успіхом представила свою нову колекцію Victoria Beckham осінь-зима 2019/2020. Першими побачити шоу зібралася маса шанувальників бренду, серед яких знаменитості, модні інсайдери, а також, зрозуміло, рідні Вікторії.

Як відомо, Вікторія любить створювати практичні речі, які будуть затребувані в гардеробі активної жінки. Тому ключові акценти нової колекції: бездоганний крій, простота і комфорт. Широкі брюки кльош, спідниці та сукні-міді, блузи з видовженими за рахунок манжетів рукавами і светри відсилають до естетики 70-х. Ще одна відмітна риса колекції – незвичайні колірні поєднання і яскраві акценти. Червона блуза тут йде в комплекті з білим костюмом, малинова спідниця – з бузковим светром... Наряди приглушеної колірної гами доповнені туфлями кислотних відтінків, яскравими ременями і сумочками.

Девід і Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Не менше уваги, ніж колекція, отримали родичі зірки. Так, підтримати Вікторію на показ прийшла вся родина: Девід, Бруклін зі своєю дівчиною Ханой Крос, Ромео, Круз і Харпер сиділи в першому ряду. І до речі, не забували постити найяскравіші моменти шоу у свої соцмережі. Наприклад, Девід виставляв у своєму акаунті забавні знімки, порівнюючи зачіски маленької Харпер і Анни Вінтур. А Хана Крос виставила відео і підписала: "Вітаю, Вікторія! Шоу було приголомшливим!"

Фото: instagram.com/davidbeckham

Вікторія і Девід Бекхем під час вечірки на честь запуску нової колекції (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Та й сама Вікторія не втомлювалася радувати фоловерів теплими знімками поряд з тизерами нової колекції, подіумними луками і відео. Так, у своїх сторіз в Instagram вона показала листівку, підписану: "Удачі, матусю, ми тебе любимо! Девід, Бруклін, Ромео, Круз і Харпер". А після виставила багато спільних відео і фото з сім'єю і чоловіком. Одне з них вона підписала: "Після шоу – ланч з моїми улюбленими людьми. Я б не змогла зробити це без вас". Що ж, чутки про розлучення в зірковому сімействі, які періодично з'являються в мережі, можна вважати лише чутками.

Показ Нової колекції Victoria Beckham осінь-зима 2019/2020 (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, що тим часом у Лондоні грандіозно стартував Тиждень моди. Свою "бунтарскую" колекцію представив легендарний бренд Burberry. На подіум вийшли воістину зоряні моделі: Ірина Шейк, Джіджі Хадил, Наталія Водянова, Маріякарла Босконо.

Раніше ми детально описували елегантний образ Наталії Водянової на показі Burberry.

Але цікаво, що саме образ Ірини Шейк для шоу Burberry став одним з найбільш обговорюваних.