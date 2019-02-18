Просто бездоганно: образ Ірини Шейк для шоу Burberry став одним з найбільш обговорюваних

Ірина Шейк на показі Burberry (фото: burberry.com)

Ірина Шейк взяла участь у шоу Рікардо Тіші для Burberry на LFW

Ірину Шейк і Рікардо Тіші пов'язує давня дружба. Дизайнер звернув увагу на яскраву росіянку ще на початку її кар'єри. І, за словами моделі, багато в чому саме Рікардо вона зобов'язана своїм стрімким злетом. З тих пір сексуальна модель – часта гостя його показів і лице рекламних кампаній. Вона регулярно з'являється на світських виходах в нарядах від Тиші. А також періодично бере участь у дефіле на шоу дизайнера. Показ нової колекції Burberry в рамках лондонського тижня моди (осінь-зима 2019/20) не став винятком.

Ірина Шейк під час показу Burberry на Тижні моди в Лондоні (фото: burberry.com)

Друга за рахунком колекція для британського бренду зібрала не менше овацій, ніж перша. Рікардо Тіші втілив в ній дух 90-х, переосмисливши ключові образи тієї епохи. Умовно вона поділяється на молодіжну частину, в якій знайшлося місце об'ємним пальто, платтям з корсетами і штаням з лампасами. Інша ж стала переосмисленням класичних для бренду речей: тут можна знайти бежеві тренчі з незвичайною обробкою, костюми-двійки і спідниці-олівці, які напевно розраховані на старше покоління шанувальників марки.

Саме такі речі і демонструвала Ірина. Чорна спідниця до колін з розрізом, сорочка з білою краваткою, тренч з символічною для бренду кліткою, туфлі з гострим носком і об'ємна сумка... Стильний стриманий образ моделі справив справжній фурор серед модної тусовки і шанувальників моделі. "Просто ідеально", "Королева" – пишуть вони під постами Ірини на її сторінці в Instagram.

Ірина Шейк під час показу Burberry (фото: instagram.com/irinashayk)

Що ж, незважаючи на те, що ми звикли бачити Ірину в більш відвертих образах, елегантність їй до лиця. Варто зазначити, що максимально гармонійним образ роблять макіяж в нюдовых відтінках від зоряного візажиста Пет Макграт. А також гладка лаконічна укладання від Гвідо Палау.

"Сьогоднішнє шоу Burberry від мого брата. Люблю тебе безмежно, ще раз вітаю з бездоганною колекцією", – підписала Ірина своє фото з показу в Instagram, в черговий раз висловивши дизайнеру свої ніжні почуття.

Ірина Шейк, головний редактор британського журналу Vogue Едуард Еннінфул, Наталія Водянова і Маріякарла Босконо (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, раніше ми більш докладно описували одночасно ніжний і елегантний образ Наталії Водянової, в якому вона блищала на шоу Burberry.

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