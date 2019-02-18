ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Наталія Водянова: Burberry представив "бунтарську" колекцію FW 2019/20

Lite » Мода 18.02.2019 - 14:34
Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Наталія Водянова: Burberry представив "бунтарську" колекцію FW 2019/20
Джіджі Хадід на показі Burberry осінь-зима 2019/20 (фото: burberry.com)

Рікардо Тіші влаштував на подіумі справжній "зоряний" показ

Від знакових для марки тренчей до пуховиків і дублянок складного крою – вивчаємо колекцію, представлену на London Fashion Week.

Рікардо Тіші другий рік на посаді креативного директора Burberry. За цей час він встиг заслужити масу позитивних відгуків від модних критиків і істотно розширити вікову категорію шанувальників марки. Віртуозно поєднуючи у своїх колекціях молодіжні мотиви і вічну класику, він демонструє вміння працювати з усіма поколіннями.

Burberry

Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Наталія Водянова: Burberry представив &quot;бунтарську&quot; колекцію FW 2019/20

Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Наталія Водянова: Burberry представив &quot;бунтарську&quot; колекцію FW 2019/20

Нова осінньо-зимова колекція Burberry (фото: burberry.com)

На London Fashion Week він представив колекцію Tempest (від анг. "Буря"), яка містить багато елементів британської моди 90-х. Тут знайшлося місце для костюмів класичного крою, спідниці-міді і тренчей, які оцінять давні шанувальники бренду. А також і для пуховиків зі шлейфом, кольорових дублянок, шкіряних курток, штанів з лампасами і суконь в білизняному стилі з нальотом бунтарства для молодої аудиторії.

 

Нова осінньо-зимова колекція Burberry (фото: burberry.com)

Зберігши основні коди легендарного будинку, в колекцію Burberry осінь-зима 2019/2020 він додав масу своїх знакових елементів: корсети, мереживо, бахрому, пір'я... До його більш ранніх робіт відсилають і деякі образи з показу. Так, завитки у зачісках моделей нагадують шоу Givenchy осінь-зима 2015/16, над яким працював дизайнер.

Подвійність і суперечливість, обіграні в колекції, виражалися і в постановці шоу. Так, у лондонській галереї Tate Modern гостей чекала не звичайне розсадження по місцях, а зонування. Глядачів запрошували в різні зали: від самих розкішних до таких, що нагадують промислові приміщення. За допомогою цього ходу дизайнер хотів передати суперечливість і деяку хаотичність епохи.

Ірина Шейк

Ірина Шейк на показі Burberry (фото: burberry.com)

Джіджі ХадідДжіджі Хадід на показі Burberry (фото: burberry.com)

Мариякарла Босконо

Маріякарла Босконо на показі Burberry (фото: burberry.com)

Представляла колекцію ціла плеяда знаменитих моделей. Серед них – давня подруга й муза Тиші Ірина Шейк, яка підтримує дизайнера участю у дефіле і рекламних кампаніях, а також виходами на червоні доріжки в його вбранні. А також супермодель Наталія Водянова, Маріякарла Босконо і Джіджі Хадід.

Нагадаємо, раніше ми більш детально розбирали чудовий образ Наталії Водянової на показі Burberry.

Також зазначимо, що як раз перед тижнем моди в Лондоні аналогічна fashion-подія відгриміло в Нью-Йорку. Пропонуємо розглянути нову колекцію MARC JACOBS осінь-зима 2019. Дизайнер вивів на подиуем моделей в пір'ї і великих воланах.

Крім того, нагадаємо, що мокра і оголена Кара Делевінь стала зіркою нової кампанії Balmain.

Ембер Херд в провокаційному образі знялася в яскравому фотосеті В латексі і полуничках: Джіджі Хадід на сторінках американського Vogue (фото)
Новини України модельпоказ
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся