Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Наталія Водянова: Burberry представив "бунтарську" колекцію FW 2019/20

Джіджі Хадід на показі Burberry осінь-зима 2019/20 (фото: burberry.com)

Рікардо Тіші влаштував на подіумі справжній "зоряний" показ

Від знакових для марки тренчей до пуховиків і дублянок складного крою – вивчаємо колекцію, представлену на London Fashion Week.

Рікардо Тіші другий рік на посаді креативного директора Burberry. За цей час він встиг заслужити масу позитивних відгуків від модних критиків і істотно розширити вікову категорію шанувальників марки. Віртуозно поєднуючи у своїх колекціях молодіжні мотиви і вічну класику, він демонструє вміння працювати з усіма поколіннями.

Нова осінньо-зимова колекція Burberry (фото: burberry.com)

На London Fashion Week він представив колекцію Tempest (від анг. "Буря"), яка містить багато елементів британської моди 90-х. Тут знайшлося місце для костюмів класичного крою, спідниці-міді і тренчей, які оцінять давні шанувальники бренду. А також і для пуховиків зі шлейфом, кольорових дублянок, шкіряних курток, штанів з лампасами і суконь в білизняному стилі з нальотом бунтарства для молодої аудиторії.

Нова осінньо-зимова колекція Burberry (фото: burberry.com)

Зберігши основні коди легендарного будинку, в колекцію Burberry осінь-зима 2019/2020 він додав масу своїх знакових елементів: корсети, мереживо, бахрому, пір'я... До його більш ранніх робіт відсилають і деякі образи з показу. Так, завитки у зачісках моделей нагадують шоу Givenchy осінь-зима 2015/16, над яким працював дизайнер.

Подвійність і суперечливість, обіграні в колекції, виражалися і в постановці шоу. Так, у лондонській галереї Tate Modern гостей чекала не звичайне розсадження по місцях, а зонування. Глядачів запрошували в різні зали: від самих розкішних до таких, що нагадують промислові приміщення. За допомогою цього ходу дизайнер хотів передати суперечливість і деяку хаотичність епохи.

Ірина Шейк на показі Burberry (фото: burberry.com)

Джіджі Хадід на показі Burberry (фото: burberry.com)

Маріякарла Босконо на показі Burberry (фото: burberry.com)

Представляла колекцію ціла плеяда знаменитих моделей. Серед них – давня подруга й муза Тиші Ірина Шейк, яка підтримує дизайнера участю у дефіле і рекламних кампаніях, а також виходами на червоні доріжки в його вбранні. А також супермодель Наталія Водянова, Маріякарла Босконо і Джіджі Хадід.

Нагадаємо, раніше ми більш детально розбирали чудовий образ Наталії Водянової на показі Burberry.

Також зазначимо, що як раз перед тижнем моди в Лондоні аналогічна fashion-подія відгриміло в Нью-Йорку. Пропонуємо розглянути нову колекцію MARC JACOBS осінь-зима 2019. Дизайнер вивів на подиуем моделей в пір'ї і великих воланах.

Крім того, нагадаємо, що мокра і оголена Кара Делевінь стала зіркою нової кампанії Balmain.