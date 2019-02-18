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Ніжно і елегантно: Наталія Водянова блищить на шоу Burberry (фото)

Lite » Мода 18.02.2019 - 12:29
Ніжно і елегантно: Наталія Водянова блищить на шоу Burberry (фото)
Наталія Водянова (фото: instagram.com/Natasupernova)

Культовий бренд Burberry представив нову колекцію осінь-зима 2019-20

Шоу Рікардо Тіші для Burberry стало одним з найбільш очікуваних на Тижні моди в Лондоні. Свою другу колекцію, яку дизайнер представив для бренду, він назвав Tempest – "Буря", і ще до показу натякнув на її двоїстість, закликаючи розглядати її через два поняття: структура і заколот.

І дійсно, половина образів носить досить бунтарський характер. Об'ємні пуховики, бахрома, поєднання контрастних відтінків і елементи спортивного стилю з класичним. Друга ж частина була витримана в дусі будинку моди: клітина, бежеві відтінки і тренчі які, втім, також були по-новому обіграні Рікардо Тіші.

Наталя Водянова

Наталія Водянова на показі Burberry осінь-зима 2019-20 (фото: burberry.com)

Шоу зібрало безліч зоряних моделей: Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Маріякарла Босконо... Але справжньою зіркою показу стала Наталія Водянова. Її стриманий елегантний образ викликав захват у модних критиків і шанувальників бренду. Спідниця плісе нижче колін з поздовжніми блискучими смужками, класичного крою і піджак в ніжних бежевих відтінках, біла блуза з принтом, краватка і рукавички – лук вийшов стриманим і неймовірно стильним. Доповнили картину лаконічні прикраси: круглі сережки і велике кільце з перлиною поверх рукавички.

Ніжно і елегантно: Наталія Водянова блищить на шоу Burberry (фото)

Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Наталія Водянова, Маріякарла Босконо на показі Burberry осінь-зима 2019-20 (фото: instagram.com/Natasupernova)

За макіяж моделей на показі відповідала зоряна візажистка Пет Макграт. Його головні складові: ідеальний тон шкіри з легким світінням, ніжно-рожевого відтінку тіні, ідеально укладені брови, яскраво-червоні губи, які створювали вигідний контраст із загальною стриманістю образу. Зачіски створював знаменитий стиліст по волоссю Гвідо Палау. Для шоу Тиші він вибрав стильну варіацію низького пучка.

Сама Наталія залишилася від образу в не меншому захваті, виклавши на своїй сторінці в instagram масу фото і відео. "Як я виглядаю?" – вона кокетує з підписниками. "Дуже елегантно і ніжно", "Просто бездоганно" – у відповідь буквально засипали фоловери Водянову.

Наталя Водянова

Наталя Водянова

Фото: instagram.com/Natasupernova

Нагадаємо, Кара Делевінь стала зіркою нової кампанії Balmain. Модель знялася повністю оголеною для рекламного кампейна.

Також раніше ми писали, що Джіджі Хадід в латексі і клубничках з'явилася на сторінках американського Vogue.

Відзначимо, що ще в січні Наталія Водянова відвідала показ Louis Vuitton на Тижні моди в Парижі в білосніжній сорочці зазначеного бренду. Цікаво, що до цього точно в такій же сорочці блищала інша модель Карлі Клосс. Пропонує вибрати кращий образ: Водянова vs Клосс.

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