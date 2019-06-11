"Не перестаю захоплюватися": Топалов зворушив мережу визнанням про Тодоренко

Молода мама Регіна Тодоренко регулярно захоплює шанувальників своєю невгамовною енергією і працездатністю - ведуча встигає вести власні ТВ-шоу, зніматися в рекламі, виховувати маленького сина, приділяти час чоловікові і навіть їздити на відпочинок. При цьому вона завжди приголомшливо виглядає і дуже швидко привела фігуру в порядок після пологів. Не зміг втримати свого захоплення активною дружиною і Влад Топалов.

На своїй сторінці в Instagram співак опублікував миле фото з дружиною - на ньому вони стоять поруч, обнявшись, дивляться один на одного і щасливо сміються. Регіна відображена в красивому рожевому сарафані, а Влад - в простій білій футболці.

У підписі до публікації Топалов розповів, як він захоплюється і пишається своєю коханою і пообіцяв завжди бути поруч і підтримувати її.

"Закінчила сезон. Або закінчили... ну, я там особливо нічого не зробив)))) але ми переживаємо все разом так чи інакше.@reginatodorenko, ведмідь! Ти - крутий! Пишаюся! Поважаю! І не перестаю захоплюватися і, часом, дивуватися! Твоїй енергії, твоєму теплу і радості! Крута! Тисну твою лапу, обіймаю, цілую і вітаю тебе і всю твою команду! З вами працювати легко і цікаво! Так тримати! А я - завжди поруч!" - зворушливо прокоментував артист.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

У коментарях користувачі мережі в черговий раз відзначили, що вони просто чудова пара, а Влад - чудовий чоловік.

"Як я рада, що ви щасливі!"

"Красива пара, щастя вашій родині"

"Регіна супер энержайзер позитив"

"Влад, ну просто супер!!! Справжній респект"

"Як же мило"

"Два живчика-ништячка"

"Ти молодець, що підтримуєш дружину, без такої підтримки нічого б не вийшло!"

"найкрасивіша пара, обожнюю вас!"

"Влад, вітаю. Які, моменти які такі щасливі. Дуже здорово вийшло красиві удачі тобі у всьому"

"ви Такі позитивні"

"Так приємно спостерігати за вашою парою"

"Ваша пара як промінчик світла! Дуууже подобаєтеся"

"Ми теж любимо Регіну! і вітаємо, просто жінка 100500 справ в секунду!"

"Які ви класні. Ну а ти Влад - великий молодець"

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко вразила несподіваним визнанням. Ведуча заявила, що готова до народження другої дитини і що вони з Владом Топаловим дуже хочуть дівчинку.

Раніше Тодоренко і Топалов знялися в стильній фотосесії, показавши сцени з подружнього життя. Пара розповіла про майбутнє пишне весілля та виховання сина Михайла.

До речі, Регіна Тодоренко зіграла на фортепіано разом з сином в зворушливому відео.