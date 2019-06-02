Перші кроки в музиці: Регіна Тодоренко зіграла на фортепіано разом з сином (відео)

Тодоренко з раннього віку прищеплює любов до музики своєму малюкові
Регіна Тодоренко, яка стала мамою в грудні минулого року, показує своєму синові, як грати на фортепіано. Це видно на новому відео, яке відома телеведуча розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Тодоренко показала, як у неї на колінах сидить малюк і дивиться, як його мама грає на інструменті. При цьому він і сам намагається натискати на клавіші.
"Так цікаво аналізувати себе в ролі матері: як правильно прищепити любов до музики, а не нав'язати; як навчити отримувати задоволення від улюбленої справи, а не пригнічувати? Ох... мільярд питань є, але допомога батьків, психологів і книг заспокоює", - написала Регіна.
Регіна Тодоренко грає на фортепіано разом з малюком (відео: instagram.com/reginatodorenko)
Користувачі мережі також прокоментували її відео.
Нагадаємо, що Регіна Тодоренко поділилася закулісними кадрами з відвертої зйомки в купальниках на пляжі.
Раніше повідомлялося про те, що Регіна Тодоренко з букетом заявила, що виходить заміж. І хоча вона розписана зі своїм чоловіком Владом Топаловим, телеведуча готується до пишного святкування.