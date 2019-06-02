Перші кроки в музиці: Регіна Тодоренко зіграла на фортепіано разом з сином (відео)

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко з раннього віку прищеплює любов до музики своєму малюкові

Регіна Тодоренко, яка стала мамою в грудні минулого року, показує своєму синові, як грати на фортепіано. Це видно на новому відео, яке відома телеведуча розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Тодоренко показала, як у неї на колінах сидить малюк і дивиться, як його мама грає на інструменті. При цьому він і сам намагається натискати на клавіші.

"Так цікаво аналізувати себе в ролі матері: як правильно прищепити любов до музики, а не нав'язати; як навчити отримувати задоволення від улюбленої справи, а не пригнічувати? Ох... мільярд питань є, але допомога батьків, психологів і книг заспокоює", - написала Регіна.

Регіна Тодоренко грає на фортепіано разом з малюком (відео: instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі мережі також прокоментували її відео.

Коли батьки музиканти, спробуй вирости без любові до музики;

Це так мило!!!

Мені мама все прикладом і прищепила любов до читання, і на фортепіано, і до в'язання і багато іншого. Вона робила, я копіювала і вчилася. Підсумок читаю з 5-ти, в'яжу з 6-ти років;

У такій музичній родині малюк обов'язково стане суперзіркою. Любить музику і танці і незабаром займе 1-е місце на Євробаченні;

Щось зарано задаватися такими питаннями! Насолоджуйтесь, виховувати і ламати голову, як правильно, ще встигнете. Малюку поки потрібні мама, тато і їх любов.

Така милота;

На це можна дивитися вічно.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко поділилася закулісними кадрами з відвертої зйомки в купальниках на пляжі.

Раніше повідомлялося про те, що Регіна Тодоренко з букетом заявила, що виходить заміж. І хоча вона розписана зі своїм чоловіком Владом Топаловим, телеведуча готується до пишного святкування.