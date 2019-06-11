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"Не перестаю восхищаться": Топалов растрогал сеть признанием о Тодоренко


Певец рассказал, почему гордится и восхищается своей женой

Молодая мама Регина Тодоренко регулярно восхищает поклонников своей неуемной энергией и трудоспособностью - ведущая успевает вести собственные ТВ-шоу, сниматься в рекламе, воспитывать маленького сына, уделять время мужу и даже ездить на отдых. При этом она всегда потрясающе выглядит и очень быстро привела фигуру в порядок после родов. Не смог удержать своего восхищения активной супругой и Влад Топалов.

На своей странице в Instagram певец опубликовал милое фото с женой - на нем они стоят рядом в обнимку, смотрят друг на друга и счастливо смеются. Регина запечатлена в красивом розовом сарафане, а Влад - в простой белой футболке.

В подписи к публикации Топалов рассказал, как он восхищается и гордится своей любимой и пообещал всегда быть рядом и поддерживать ее.

"Закончила сезон. Или закончили... ну, я то там особо ничего не сделал)))) но мы переживаем все вместе так или иначе.@reginatodorenko, медведь! Ты - крутой! Горжусь! Уважаю! И не перестаю восхищаться и, порой, удивляться! Твоей энергии, твоему теплу и радости! Крутая! Жму твою лапу, обнимаю, целую и поздравляю тебя и всю твою команду! С вами работать легко и интересно! Так держать! А я - всегда рядом!" - трогательно прокомментировал артист.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

В комментариях пользователи сети в очередной раз отметили, что они просто прекрасная пара, а Влад - замечательный муж.

  • "Как я рада, что вы счастливы!"
  • "Красивая пара, счастья вашей семье"
  • "Регина супер энержайзер позитив"
  • "Влад, ну просто супер!!! Настоящий, респект"
  • "Как же мило"
  • "Два живчика-ништячка"
  • "Ты молодец, что поддерживаешь жену, без такой поддержки ничего бы не вышло!"
  • "Самая красивая пара, обожаю вас!"
  • "Влад, поздравляю. Какие, моменты которые такие счастливые. Очень, здорово получилось красивые удачи тебе во всем"
  • "Такие вы позитивные"
  • "Так приятно наблюдать за вашей парой"
  • "Ваша пара как лучик света! Ооочень нравитесь"
  • "Мы тоже любим Регину! и поздравляем, просто женщина 100500 дел в секунду!"
  • "Какие вы классные. Ну а ты Влад - большой молодец"

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко поразила неожиданным признанием. Ведущая заявила, что готова к рождению второго ребенка и что они с Владом Топаловым очень хотят девочку.

Ранее Тодоренко и Топалов снялись в стильной фотосессии, показав сцены из супружеской жизни. Пара рассказала о предстоящей пышной свадьбе и воспитании сына Михаила.

Кстати, Регина Тодоренко сыграла на фортепиано вместе с сыном  в трогательном видеоролике.

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