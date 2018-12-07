Названо номінантів на музичну премію "Греммі 2019"

За кількістю номінацій лідирує репер Кендрік Ламар
Американська академія звукозапису назвала номінантів на престижну музичну премію "Греммі 2019" (Grammy). Оголошення відбулося 7 грудня в ефірі телеканалу CBS. Повний список номінантів у всіх 84 категоріях опублікований на офіційній сторінці премії.
Сама 61-а церемонія вручення музичної премії "Греммі" відбудеться 10 лютого 2019 року в Лос-Анджелесі (США).
Лідером за кількістю номінацій став репер Кендрік Ламар - їх у нього сім.
Серед трійки лідерів – ще один реп-виконавець Дрейк (7 номінацій), а також співачка Бренді Карлайл (6 номінацій).
Відзначимо, що число номінантів в основних категоріях вперше збільшено з п'яти до восьми.
Номінанти у ключових категоріях:
"Запис року"
"I Like It" (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin)
"The Joke" (Бренді Карлайл)
"This is America" (Childish Gambino)
"god's plan" (Дрейк)
"Shallow" (Леді Гага і Бредлі Купер)
"All the Stars" (Кендрік Ламар & SZA)
"Rockstar" (Post Malone)
"The Middle" (Zedd, Maren Morris & Grey)
"Кращий альбом"
"Invasion of privacy" (Карді Бі)
"By the way, I forgive you" (Бренді Карлайл)
"Scorpion" (Дрейк)
"H. E. R." (однойменної виконавиці)
"Beerbongs & Bentleys" (Post Malone)
"Dirty computer" (Жанель Моне)
"Golden Boy" (Кейсі Масгрейвс)
"Black Panther: the Album, Music from and inspired by"
"Пісня року"
All The Stars – Кендрік Ламар & SZA
Boo'd Up – Елла Маі
god's Plan – Дрейк
In My Blood – Шон Мендез
The Joke – Бренді Карлайл
The Middle – Zedd, Maren Morris & Grey
Shallow – Леді Гага і Бредлі Купер
This Is America – Childish Gambino
"Кращий новий артист"
Chloe X Halle
Люк Комбс
Greta Van Fleet
H. E. R.
Дуа Липа
Марго Прайс
Бебе Рекса
Джордж Сміт
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Відео: РБК-Україна