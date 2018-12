Названо номінантів на музичну премію "Греммі 2019"

Фото: премія Греммі (grammy.com)

За кількістю номінацій лідирує репер Кендрік Ламар

Американська академія звукозапису назвала номінантів на престижну музичну премію "Греммі 2019" (Grammy). Оголошення відбулося 7 грудня в ефірі телеканалу CBS. Повний список номінантів у всіх 84 категоріях опублікований на офіційній сторінці премії.

Сама 61-а церемонія вручення музичної премії "Греммі" відбудеться 10 лютого 2019 року в Лос-Анджелесі (США).

Лідером за кількістю номінацій став репер Кендрік Ламар - їх у нього сім.

Серед трійки лідерів – ще один реп-виконавець Дрейк (7 номінацій), а також співачка Бренді Карлайл (6 номінацій).

Відзначимо, що число номінантів в основних категоріях вперше збільшено з п'яти до восьми.

Номінанти у ключових категоріях:

"Запис року"

"I Like It" (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin)

"The Joke" (Бренді Карлайл)

"This is America" (Childish Gambino)

"god's plan" (Дрейк)

"Shallow" (Леді Гага і Бредлі Купер)

"All the Stars" (Кендрік Ламар & SZA)

"Rockstar" (Post Malone)

"The Middle" (Zedd, Maren Morris & Grey)

"Кращий альбом"

"Invasion of privacy" (Карді Бі)

"By the way, I forgive you" (Бренді Карлайл)

"Scorpion" (Дрейк)

"H. E. R." (однойменної виконавиці)

"Beerbongs & Bentleys" (Post Malone)

"Dirty computer" (Жанель Моне)

"Golden Boy" (Кейсі Масгрейвс)

"Black Panther: the Album, Music from and inspired by"

"Пісня року"

All The Stars – Кендрік Ламар & SZA

Boo'd Up – Елла Маі

god's Plan – Дрейк

In My Blood – Шон Мендез

The Joke – Бренді Карлайл

The Middle – Zedd, Maren Morris & Grey

Shallow – Леді Гага і Бредлі Купер

This Is America – Childish Gambino

"Кращий новий артист"

Chloe X Halle

Люк Комбс

Greta Van Fleet

H. E. R.

Дуа Липа

Марго Прайс

Бебе Рекса

Джордж Сміт

Нагадаємо, Apple назвав найпопулярніші пісні в Україні в 2018 році. Першу сходинку посів трек "Мінімал" російського репера Елджея.

Зазначимо, що журнал Forbes опублікував рейтинг знаменитостей, які опинилися найбагатшими в 2018 році. В топ-тридцятки, як зазвичай, увійшли представники лише західного шоу-бізнесу.

Ми також писали про те, що в США назвали кращі фільми і серіали 2018 року - Американський інститут кіномистецтва (AFI) оголосив лауреатів щорічної премії AFI Awards 2018. Фільм Бредлі Купера з Леді Гагою у головній ролі "Зірка народилася" в черговий раз потрапив у рейтинг кращих в 2018 році.

Відео: РБК-Україна