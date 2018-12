Названы номинанты на музыкальную премию "Грэмми 2019"

Фото: премия Грэмми (grammy.com)

По числу номинаций лидирует рэпер Кендрик Ламар

Американская академия звукозаписи назвала номинантов на престижную музыкальную премию "Грэмми 2019" (Grammy). Объявление состоялось 7 декабря в эфире телеканала CBS. Полный список номинантов во всех 84 категориях опубликован на официальной странице премии.

Сама 61-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (США).

Лидером по количеству номинаций стал рэпер Кендрик Ламар - их у него семь.

Среди тройки лидеров – еще один рэп-исполнитель Дрейк (7 номинаций), а также певица Брэнди Карлайл (6 номинаций).

Отметим, что число номинантов в основных категориях впервые увеличено с пяти до восьми.

Номинанты в ключевых категориях:

"Запись года"

"I Like It" (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin)

"The Joke" (Брэнди Карлайл)

"This is America" (Childish Gambino)

"God`s plan" (Дрейк)

"Shallow" (Леди Гага и Брэдли Купер)

"All the Stars" (Кендрик Ламар & SZA)

"Rockstar" (Post Malone)

"The Middle" (Zedd, Maren Morris & Grey)

"Лучший альбом"

"Invasion of privacy" (Карди Би)

"By the way, I forgive you" (Брэнди Карлайл)

"Scorpion" (Дрейк)

"H.E.R." (одноименной исполнительницы)

"Beerbongs & Bentleys" (Post Malone)

"Dirty computer" (Жанель Моне)

"Golden Hour" (Кейси Масгрейвс)

"Black Panther: the Album, Music from and inspired by"

"Песня года"

All The Stars – Кендрик Ламар & SZA

Boo'd Up – Элла Маи

God’s Plan – Дрейк

In My Blood – Шон Мендес

The Joke – Бренди Карлайл

The Middle – Zedd, Maren Morris & Grey

Shallow – Леди Гага и Бредли Купер

This Is America – Childish Gambino

"Лучший новый артист"

Chloe X Halle

Люк Комбс

Greta Van Fleet

H.E.R.

Дуа Липа

Марго Прайс

Бебе Рекса

Джорджа Смит

Видео: РБК-Украина