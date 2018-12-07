Названы номинанты на музыкальную премию "Грэмми 2019"

По числу номинаций лидирует рэпер Кендрик Ламар
Американская академия звукозаписи назвала номинантов на престижную музыкальную премию "Грэмми 2019" (Grammy). Объявление состоялось 7 декабря в эфире телеканала CBS. Полный список номинантов во всех 84 категориях опубликован на официальной странице премии.
Сама 61-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (США).
Лидером по количеству номинаций стал рэпер Кендрик Ламар - их у него семь.
Среди тройки лидеров – еще один рэп-исполнитель Дрейк (7 номинаций), а также певица Брэнди Карлайл (6 номинаций).
Отметим, что число номинантов в основных категориях впервые увеличено с пяти до восьми.
Номинанты в ключевых категориях:
"Запись года"
"I Like It" (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin)
"The Joke" (Брэнди Карлайл)
"This is America" (Childish Gambino)
"God`s plan" (Дрейк)
"Shallow" (Леди Гага и Брэдли Купер)
"All the Stars" (Кендрик Ламар & SZA)
"Rockstar" (Post Malone)
"The Middle" (Zedd, Maren Morris & Grey)
"Лучший альбом"
"Invasion of privacy" (Карди Би)
"By the way, I forgive you" (Брэнди Карлайл)
"Scorpion" (Дрейк)
"H.E.R." (одноименной исполнительницы)
"Beerbongs & Bentleys" (Post Malone)
"Dirty computer" (Жанель Моне)
"Golden Hour" (Кейси Масгрейвс)
"Black Panther: the Album, Music from and inspired by"
"Песня года"
All The Stars – Кендрик Ламар & SZA
Boo'd Up – Элла Маи
God’s Plan – Дрейк
In My Blood – Шон Мендес
The Joke – Бренди Карлайл
The Middle – Zedd, Maren Morris & Grey
Shallow – Леди Гага и Бредли Купер
This Is America – Childish Gambino
"Лучший новый артист"
Chloe X Halle
Люк Комбс
Greta Van Fleet
H.E.R.
Дуа Липа
Марго Прайс
Бебе Рекса
Джорджа Смит
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Видео: РБК-Украина