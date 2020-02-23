На зло всім: молода наречена Віктора Павліка приголомшила оголеним фото в душі

Майбутня дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова виставила в мережі пікантне фото
Катерина Репяхова, яка вже 10 червня стане дружиною відомого українського співака Віктора Павлика, розлютилася на журналістів і опублікувала на своїй сторінці в Instagram відверте фото у душі.
За словами Репяхової, журналісти не коректно процитували її інтерв'ю, і все подали так як їм вигідно, щоб підняти собі рейтинг.
"Зайшла почитала в інтернеті якийсь брєд пишуть ці брудні журналісти, не коректно цитуючи моє інтерв'ю, вивертаючи все з метою підняти активність на своїх порталах і сторінках. Відмилася, відхрестилася від цього бруду і пішла далі любити свого найкращого в світі майбутнього чоловіка.
І так, на зло всім вам, ми проживемо до 100 років ВП і помремо в один день, так вже й бути. Не турбуйтеся про те, що я роблю. Турбуйтеся про те, чому вас турбує те, що я роблю", - написала Катерина під відвертим фото.
Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Користувачі мережі також прокоментували її фото і пост.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що нещодавно Катерина Репяхова приміряла весільну сукню і викликала захват у користувачів мережі.