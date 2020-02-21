Невже я наречена: молода обраниця Віктора Павліка приміряла весільну сукню

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Раніше співак розповів, що весілля відбудеться в червні

54-річний український співак Віктор Павлік скоро поведе під вінець свою обраницю, яка молодша за нього на 28 років - свого піар-директора Катерину Репяхову. Раніше артист розсекретив дату торжества - закохані зіграють весілля 10 червня, так що вони активно готуються, поєднуючи це з концертним графіком виконавця. До речі, для Павлика це буде вже четвертий шлюб, а для Репяхової перший.

На своїй сторінці в Instagram 25-річна наречена опублікувала фото у весільній сукні, поділившись своїм щастям. Катерина відображена в розкішному мереживному білосніжному вбранні, розшитому квітами. Також впадає в очі екстремальне декольте сукні, що робить її досить відвертою.

Завершують образ висока зачіска, маленький кулон і ніжний макіяж на обличчі дівчини.

"Невже я наречена", - підписала кадр щаслива Репяхова.

Фото: Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

А в сторіс вона також продемонструвала ефектний вигляд ззаду.

Фото: Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Користувачі мережі пораділи за Катерину і залишили їй безліч теплих коментарів, бажаючи щастя в сімейному житті.

Шалено красиве плаття

Ніжна та чарівна наречена

Щастя Вам великого і самих найпалкіших незабутніх миттєвостей сімейного життя!!

Дуже красива наречена

Неймовірна

Красуня))це тобі теж дуже йде))

Вау!! Неймовірна!

Катя, ти найкрасивіша наречена

Вітаю

Катя, як тебе йде!!!! Така красива і жіночна

Яка ж ти Красива!

Оооооочень красивий образ

Божествинно красива

Очманіти, ніжна

Скріншот коментарів (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, раніше молода наречена Віктора Павліка розкрила деталі їх майбутнього весілля. Катерина розповіла, що вона відбудеться у вузькому колі найближчих.