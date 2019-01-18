Нацвідбір на Євробачення 2019: "вогненний"дует сестер-близнючок Anna-Maria

ANNA MARIA - My Road (Eurovision Ukraine 2019)/Youtube

Ганна і Марія — сестри з Криму , які в перший раз вийшли на сцену в 1994 році, тоді вони брали участь у конкурсі близнюків. Шестирічні дівчинки стали переможницями, це і стало першою сходинкою на шляху до слави. Пізніше були виступи в Україні та закордоном, запису кліпів і популярність. В цьому році дівчата вирішили взяти нову висоту і беруть участь у Національному відборі для того, щоб представити Україну на конкурсі Євробачення в 2019 році в Ізраїлі.

LITE підготував декілька фактів про життя і творчість сестер.

Фото: Пісня, з якої Anna-Maria виступлять на Нацвідборі, називається My Road (instagram.com/annamariaduet)

1. На творчість наймолодших Заслужених артисток АР Крим надихає море.

"Море - це наша любов. Так хочеться надихатися поруч з ним, так хочеться подовше на нього дивитися і слухати. Море надихає. Хочемо поділитися, що багато пісень народилися саме поруч з цією стихією!", - стверджують дівчата.

Фото: "Зараз для нас настає дуже непростий і цікавий час", - кажуть сестри (instagram.com/annamariaduet)

2. А от, коли вони говорять про свій характер, як асоціації приходить інша стихія - вогняна.

"Свої характери (незважаючи на те, що вони все-таки відрізняються) можемо порівняти з вогнем. Хто з нами знайомий трохи ближче може підтвердити. І завжди було і буде цікаво підтримувати цей вогонь всередині. Що називається горіти! Жити, а не існувати", - такий девіз артисток.

Фото: "Ми готуємося до Нового свята. Для нас це – Євробачення", - так відгукуються Марія і Анна про майбутній конкурс (instagram.com/annamariaduet)

3. Близнята не тільки чудово співають, але і добре розбираються в законах. Співачки мають дві освіти — музичну і юридичну, і один і другий вищий навчальний заклад сестри закінчили на "відмінно".

Фото: Дует Anna-Maria співає пісні на 20 мовах світу (instagram.com/annamariaduet)

4. Композиція My road, яку сестри обрали для участі у Нацвідборі для виконавиць не просто пісня для Євробачення, це пісня про їх життя, про них самих.

"Ми йдемо своєю дорогою. Намагаємося знайти свій будинок, свій стимул, сенс життя. Часто звертаємо не туди, вибираємо помилкове напрямок. Спотикаємося, помиляємося, але все одно продовжуємо йти... І в якийсь момент розуміємо, що потрібно просто не зупинятися.

Рух, нехай повільний, але постійний, як пульс, як биття серця. Дорога і є наш дім. Де кілометри складаються у вірші і пісні, де звук двигуна і коліс стає музикою", - такий справжній зміст слів конкурсної композиції за словами Ганни і Марії.

Фото: "Розпочинаємо марафон-підготовку, кожен день - репетиції, заняття вокалом, заняття спортом, а найголовніше – настрій", - вважають артистки (instagram.com/annamariaduet)

5. А ще сестри великі оптимістки, які вірять у себе. Можливо, ця віра допоможе їм дійти до перемоги. А поки ще одина оптимістична життєва мотивуюча порада від дуету Anna-Maria.

"Щоб на ранок прокидатися в хорошому настрої, потрібно лягати з посмішкою на обличчі", - впевнені сестри.

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