Настя Каменських в піжамі поділилась секретами, як усе встигати

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Життя у шоу-бізнесі насичене і мультизадачне, тому планувати свій час непросто. Настя Каменських розповіла, як їй вдається все встигати

Українська поп-співачка і суддя шоу Х-фактор Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, яке не залишило байдужими шанувальників.

На фото зірка позувала на камеру в блискучому костюмі піжамного стилю з золотим мікрофоном. Підписала вона знімок в мотивуючими словами, про те як планувати свій день і все встигати.

Фото: Співачка в костюмі в піжамному стилі (instagram.com/kamenskux)

Каменських розповіла підписникам, як їй вдається протягом дня виконувати заплановані завдання, і дала кілька порад.

"Я впевнено володію ефективним тайм-менеджментом і сьогодні поділюся з вами кількома порадами. Хоча робота артиста насичена подіями і мультизадачна, завдяки чіткій структурі мого дня і розписаним завданням, я встигаю все заплановане", - поділилася Настя Каменських.

"Мені вдається в один день і на головній музичній премії країни виступити, і оперативно переїхати на інше шоу, наприклад", - розповіла дівчина про свій насичений робочіму графік.

"Ділюся з вами моїми головними секретами", - написала вона.

1. Планую всі свої дії, навіть самі дрібні

2. Не порушую намічений план

3. Делегую деякі обов'язки моїй команді

4. Нічого не відкладаю на потім

5. Обіцяю собі, що все задумане виконаю і вірю в себе

"Ставте і ви перед собою великі цілі, але обов'язково плануйте те, як будете їх досягати! ", - мотивувала співачка своїх передплатників.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських приголомшила шанувальників несподіваним образом блондинки. Артистка опублікувала селфи на своїй сторінці в Instagram, де вона постала зі світлим кольором волосся.

Крім того, ще один образ Насті Каменських залишив шанувальникам масу вражень. Співачка зробила приголомшливий макіяж з чорними стрілками і поміняла свої кучері на випрямлені волосся. В такому вигляді вона стала схожа на єгипетську царицю — Клеопатру.

Також нагадаємо про ще одному образі співачки, який вона приміряла на шоу Х-фактор - плаття з незвичайним візерунком і дуже глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Трохи фактів про Насті Каменських video.rbc.ua)