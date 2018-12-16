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"Настя, не одевай этот парик": Каменских удивила фанатов образом блондинки

Lite » Звезды 16.12.2018 - 22:32
"Настя, не одевай этот парик": Каменских удивила фанатов образом блондинки
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала фотографию с мелированными волосами

Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, удивила поклонников неожиданным образом. Артистка опубликовала селфи на своей страничке в Instagram, где она предстала с другим цветом волос. Для фанатов непривычный имидж исполнительницы стал сюрпризом.

Отметим, что Настя одета в наряд из перьев с глубоким декольте, выгодно подчеркивающим грудь, а ее волосы стали светлыми. Артистка в руках держит телефон, которым себя и фотографирует.

&quot;Настя, не одевай этот парик&quot;: Каменских удивила фанатов образом блондинкиФото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

После опубликования фото, реакция фанатов не заставила себя ждать. Одни считают, что Насте идет новый образ, другие уверены, что она должна оставаться брюнеткой.

"Красивая внешность часто скрывает внутреннюю грусть печаль и одиночество душевное уныние, надеюсь, Настя у тебя все в точности наоборот", - написал alex_solne4nirezh

"Тёмненькой лучше намного", - отметила ekaterinahramchenkova.

"Некрасиво. Старит. Видно что парик", - прокомментировала tatiananu2015.

"Настя не одевай больше этот парик, он тебе не идёт, ты красивая брюнетка, вот и будь ею!!!" - считает nadiianikulina.

"Шо за Бейонсе?" - спросил hy.ml

"Издалека на Оксану Марченко похожа", - считает  tanya.mihaylova86.

"Вас такой цвет не украшает", - написала gmmdjgis4783.

&quot;Настя, не одевай этот парик&quot;: Каменских удивила фанатов образом блондинки

&quot;Настя, не одевай этот парик&quot;: Каменских удивила фанатов образом блондинки

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

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