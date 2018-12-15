"Очень жарко": Каменских в новом образе Клеопатры восхитила поклонников

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя работает судьей на популярном украинском шоу

Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную кареру под псевдонимом NK, поразила поклонников своим образом Клеопатры на популярном шоу Х-фактор 9. Настя сделала потрясающий макияж с черными стрелками и поменяла свои кудри на выпрямленные волосы. Также стоит отметить глубокое декольте у певицы. Фотография появилась на страничке Instagram телеканала СТБ.

"За окном холодно, а на xfactorstb будет горячо. Ведь участники уже готовы удивлять вас своими выступлениями. @kamenskux будет пристально следить за каждым", - написали под фото.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/stbua)

Поклонники Насти бурно отреагировали на стильный и шикарный образ в комментариях.

"Какая вы тут очаровательная!, - написала tatiana_pol.

"Ну да, очень жарко. Настя хорошо выглядит", - отметил vladimir88.

"Настя очень красивая. Была.", - прокомментировала okso3183.

"Шикарно", - отметила lara_km.

"Клеопатра", - считает Алена Глазинова.

"Как Настя на каждом ефире с абсолютно разной стрижкой и прической, вот например, была на том вроде ефире с кучерявыми длинными волосами, потом с короткими прямыми, а сегодня вообще со светлым цветом" -удивлена hot_4colate_girl.

Скриншот комментариев (instagram.com/stbua)

Напомним, что Настя Каменских которая недавно стала лауреатом премии M1 Music Awards, рассказала о своих творческих успехах и о том, кому должна была достаться награда. Певица считает, что она более достойна награды, чем Тина Кароль или Оля Полякова.

Ранее Каменских неожиданно выругалась матом в эфире "Х-фактор".