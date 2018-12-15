ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Очень жарко": Каменских в новом образе Клеопатры восхитила поклонников

Lite » Звезды 15.12.2018 - 21:49
"Очень жарко": Каменских в новом образе Клеопатры восхитила поклонников
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя работает судьей на популярном украинском шоу

Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную кареру под псевдонимом NK, поразила поклонников своим образом Клеопатры на популярном шоу Х-фактор 9. Настя сделала потрясающий макияж с черными стрелками и поменяла свои кудри на выпрямленные волосы. Также стоит отметить глубокое декольте у певицы. Фотография появилась на страничке Instagram телеканала СТБ.

"За окном холодно, а на xfactorstb будет горячо. Ведь участники уже готовы удивлять вас своими выступлениями. @kamenskux будет пристально следить за каждым", - написали под фото.

&quot;Очень жарко&quot;: Каменских в новом образе Клеопатры восхитила поклонниковФото: Настя Каменских (instagram.com/stbua)

Поклонники Насти бурно отреагировали на стильный и шикарный образ в комментариях.

"Какая вы тут очаровательная!, - написала tatiana_pol.

"Ну да, очень жарко. Настя хорошо выглядит", - отметил vladimir88.

"Настя очень красивая. Была.", - прокомментировала okso3183.

"Шикарно", - отметила lara_km.

"Клеопатра", - считает Алена Глазинова.

"Как Настя на каждом ефире с абсолютно разной стрижкой и прической, вот например, была на том вроде ефире с кучерявыми длинными волосами, потом с короткими прямыми, а сегодня вообще со светлым цветом" -удивлена hot_4colate_girl.

&quot;Очень жарко&quot;: Каменских в новом образе Клеопатры восхитила поклонников

&quot;Очень жарко&quot;: Каменских в новом образе Клеопатры восхитила поклонников

Скриншот комментариев (instagram.com/stbua)

Напомним, что  Настя Каменских которая недавно стала лауреатом премии M1 Music Awards, рассказала о своих творческих успехах и о том, кому должна была достаться награда. Певица считает, что она более достойна награды, чем Тина Кароль или Оля Полякова. 

Ранее Каменских неожиданно выругалась матом в эфире "Х-фактор".

 

"Звездная болезнь": Каменских возмутила поклонников заявлением об артистах "Так никто не выстреливал": Каменских высказалась о премии "Певица года"
Новости Украины Настя Каменских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь