Настя Каменских в пижаме поделилась секретами, как все успевать

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Жизнь в шоу-бизнесе насыщена и мультизадачна, поэтому планировать свое время непросто. Настя Каменских рассказала как ей удается все успевать

Украинская поп-певица и судья шоу Х-фактор Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, опубликовала на своей страничке в Instagram фото, которое не оставило поклонников равнодушными.

На фото звезда позировала на камеру в блестящем костюме пижамного стиля с золотым микрофоном. Подписала она снимок в мотивирующими словами, о том как планировать свой день и все успевать.

Фото: Певица в костюме в пижамном стиле (instagram.com/kamenskux)

Каменских рассказала подписчикам, как ей удается в течение дня выполнять запланированные задачи, и дала несколько советов.

"Я уверенно владею эффективным тайм-менеджментом и сегодня поделюсь с вами несколькими советами. Хотя работа артиста насыщена событиями и мультизадачна, благодаря четкой структуре моего дня и расписанным задачам, я успеваю все запланированное", - поделилась Настя Каменских.

"Мне удается в один день и на главной музыкальной премии страны выступить, и оперативно переехать на другое шоу, например", - рассказала девушка о своем насыщенном рабочем графике.

"Делюсь с вами моими главными секретами", - написала она.

1. Планирую все свои действия, даже самые мелкие

2. Не нарушаю намеченный план

3. Делегирую некоторые обязанности моей команде

4. Ничего не откладываю на потом

5. Обещаю себе, что все задуманное выполню и верю в себя

"Ставьте и вы перед собой большие цели, но обязательно планируйте то, как будете их достигать! ", - мотивировала певица своих подписчиков.

Напомним, ранее Настя Каменских ошеломила поклонников неожиданным образом блондинки. Артистка опубликовала селфи на своей страничке в Instagram, где она предстала со светлым цветом волос.

Кроме того, еще один образ Насти Каменских оставил поклонникам массу впечатлений. Певица сделала потрясающий макияж с черными стрелками и поменяла свои кудри на выпрямленные волосы. В таком виде она стала похожа на египетскую царицу — Клеопатру.

Также напомним о еще одном образе певице, который она примерила на шоу Х-фактор - платье с необычным узором и очень глубоким декольте, подчеркнувшим ее пышную грудь.

Немного фактов о Насте Каменских (video.rbc.ua)