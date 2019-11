Настя Каменських назвала головну перемогу і найбільшу оману себе 20-річної

Настя Каменських - успішна і популярна співачка, причому як в Україні, так і за кордоном. Саме NK стала першою українською співачкою, яка потрапила в найавторитетніший світовий чарт Billboard зі своєю піснею Peligroso. А нещодавно відбулася гучна прем'єра нового суперхіта від Насті – Elefante. Артистка відразу випустила і кліп, який за кілька днів став лідером на українському YouTube і зібрав мільйони переглядів. Починала ж вона зовсім юною, коли у 18-річному віці стала учатсницей дуету "Потап і Настя". В інтерв'ю Cosmopolitan вона згадала, якою була в свої 20 років, а також назвала свою головну перемогу і оману.

20-річна Каменських вважала, що до 30 вже потрібно досягти всього - і це було її найбільшою помилкою.

"Що в 30 всі дорослі і до цього віку потрібно досягти всього. Це абсолютно не так. До 30 ти вивчаєш себе, формуєш свій характер, працюєш над кар'єрою, створюєш сім'ю. Так, мені вдалося багато чого досягти до 30, але це далеко не межа: є ще стільки нескорених масштабних вершин, що захоплює дух і бажання їх підкорити зростає. Мені завжди хотілося створювати музику, яка не знає меж і розповісти про Україну всьому світу. І сьогодні я рада, що у мене це виходить", - поділилася виконавиця.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Настя також розкрила, що порадила б собі в 20 років: "Хочу сказати кожному: вірте в себе і свої сили! Інші поради не давала, тому що 20-річні найчастіше все одно їх не слухають. Кожному потрібно отримати свій власний досвід і навчитися справлятися з труднощами самостійно. Адже, коли ти отримуєш свій власний досвід — це для тебе урок, який варто засвоїти, взяти на замітку і йти далі з новими знаннями".

Її головна перемога звичайно ж пов'язана з музикою - і з Потапом.

"В мої 18 я і Потап створили "Потап і Настя" і наш дует одразу став мега-популярним. Ми вигравали величезну кількість нагород, гастролювали по всьому світу. Вже в 20 в усіх куточках світу знали наші імена. Кожен рік свого життя я ставила собі нові цілі і мрії і працювала над їх досягненням. Все, що я задумувала — збувалося! Головне старанно працювати і вірити в себе. Сьогодні мій сольний проект NK потрапляє в чарти Billboard, MTV і Music Choice. Я роблю колаборації з артистами світового рівня. Я намагаюся гідно представляти Україну в світі. Хочу, щоб всі знали, що в Україні шалено талановиті люди. У 30 я створила свою компанію Nice2cu, в якій працюють шалено талановиті менеджери і професіонали своєї справи. Я дуже пишаюся заслугами, яких ми досягли всього за 2 роки. Це і світові чарти, і запрошення на Latin Grammy, Person Of The Year! І, звичайно, визнання на батьківщині, любов глядачів, музичні премії, серед яких "Співачка року", "Кращий кліп року", "Кращий хіт року", Best International star. Моя компанія і команда виросла тільки моєї PR-служби, тепер займається повним менеджментом декількох ТОП Артистів ще й на міжнародному рівні. Все це перемоги, які мотивують рухатися далі і досягати ще більше", - похвалилася Каменських.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

При цьому Настя впевнена, що активність і бажання розвиватися залишаться з нею і ще через 20 років.

"Буду такою ж небезпечною штучкою з великою кількістю ідей і цілей!" - заявила артистка.

Наостанок зірка розповіла, в чому для нього полягає щастя.

"Щастя — це бути з людьми, які дивляться з тобою в одну сторону. Це і коханий, і друзі і моя найкраща в світі команда Nice2cu. Завдяки такій підтримці з усіх боків, мотивації та енергії, яку вони несуть ти завжди відчуваєш себе натхненним і окриленим, знаєш, що коли вони поруч, ти можеш звернути гори", - каже співачка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, зараз Настя Каменських зі своїм вже законним чоловіком Потапом відпочивають в Мексиці і балують своїх шанувальників яскравими знімками з берега океану.