ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рай на землі: Каменських похвалилася розкішним відпочинком в Мексиці (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.11.2019 - 21:58
Рай на землі: Каменських похвалилася розкішним відпочинком в Мексиці (фото)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських вирушила на відпочинок до Мексики

Відома українська артистка Настя Каменських, яка нещодавно випустила хіт Elefante, вирушила на відпочинок до Мексики. Співачка періодично опублікує фотографії з відпочинку. Цього разу артистка опублікувала фотографію біля альтанки ресторану в тропічному лісі. Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію виконавиці в Instagram.

Рай на землі: Каменських похвалилася розкішним відпочинком в Мексиці (фото)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

У мережі помітили, що артистка стала скидати вагу. Деякі ж відзначили, що її оточують красиві природні пейзажі:

  • Крутишка.
  • Настя, ти така красуня!
  • Як красиво... Таке все Мімімі...
  • Кохана зайка, ти красуня, посміхайся частіше, твоя посмішка наче сонечко...
  • Схудла дитинка))))

    Реакція мережі на фото Насті Каменських (скріншоти: instagram.com/kamenskux)

    Кілька днів тому артистка, вже перебуваючи в Мексиці, розповіла, що не соромиться ставити амбітні цілі.

    "Ніколи не бійтеся ставити перед собою амбітні цілі і вірити в їх досягнення. Говоріть кожен день афірмації, працюйте над собою, і кожен день робіть те, що хоч на крок наблизить вас до вашої мети. А ще, не забувайте любити себе і знаходити той самий життєвий баланс. Погоджуся, сумніви завжди є і будуть, їх не уникнути, але я вважаю, що краще пробувати і помилятися, ніж недіяти. А кожна подолана вершина відкриває перед вами нові горизонти", - написала артистка.

    Рай на землі: Каменських похвалилася розкішним відпочинком в Мексиці (фото)

    Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

    Нагадаємо, що раніше прийомна дочка Потапа влаштувала гарячий фотосет в білизні.

    Провокативна Каменських в "хижому" образі і латексі звела мережу з розуму "Можна дивитися вічно": Потап і Каменських розохотили мережу двозначним відео
    Новини України Настя Каменських
    Styler
    On Top
    Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
    Пропустити Погоджуюся