Як же красиво: Настя Каменських заворожила спокусливим "видом ззаду"

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка сміливо позувала на краю скелі

Настя Каменських зараз разом з обожнюваним чоловіком Потапом відпочиває в Мексиці і не упускає нагоди похвалитися своїми апетитними формами на відвертих фото. Нещодавно співачка відверто розповіла, яка частина тіла у неї є найвидатнішою, а також зазначила, що підтримує бодипозитив. Тепер вона вирішила підтвердити слова справою і на свіжому фото в Instagram засвітила ту саму частину своєї фігури, якою дуже пишається - пружні сідниці.

Настя поділилася ефектним фото, на якому вона відважно позує на краю скелі, з якої відкривається запаморочливий вид на джунглі. Втім, "вид ззаду" на саму артистку також вражає! Знаменитість обрала для прогулянки коричневу футболку і короткі джинсові шорти, а також білі кросівки і цікавий солом'яний капелюх, прикрашений пір'ям. Своє розкішне волосся вона залишила розпущеним і стоїть спиною до камери, милуючись краєвидами з висоти.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Каменських закликала шанувальників не боятися ставити собі сміливі цілі.

"Ніколи не бійтеся ставити перед собою амбітні цілі і вірити в їх досягнення. Говоріть кожен день афірмації, працюйте над собою, і кожен день робіть те, що хоч на крок наблизить вас до вашої мети. А ще, не забувайте любити себе і знаходити той самий життєвий баланс. Погоджуся, сумніви завжди є і будуть, їх не уникнути, але я вважаю, що краще пробувати і помилятися, ніж сидіти склавши руки. А кожна подолана вершина відкриває перед вами нові горизонти. P. S. Хочете побачити новий влог з сонячної і такої різної Мексики?" - поділилася виконавиця.

Фолловери не втомлюються захоплюватися апетитною дупою Насті і запевняють її, що дуже чекають новий влог.

Дуже гарне фото. І спасибі за читабельний пост, згодна з твоїми думками. Влог дуже чекаю, дуже цікаво

Попа

Звичайно хочемо. ДУЖЕ

Золоті слова, всім би задуматися

Даааааааа так так так так дааааа та ДААААА так ТАК!!!!!!!!

Боже, неймовірний капелюх, дуже стильно

Який вид

За це я вас і люблю, ви як знак в потрібний момент з цим постом)

Крутишка

Згодна

@kamenskux попа краще ніж у Кім

Гарне фото.

Красуня Настя! Я вас обожнюю!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських в ефектній шовковій сукні прогулялася по джунглях в Мексиці і викликала захват шанувальників.