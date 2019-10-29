Гаряча мексиканка: Настя Каменських спокусила соковитими формами в бікіні

Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

Співачка позувала на пляжі в Канкуні

Настя Каменських не упускає можливості засвітити апетитні форми на камеру - її відверті фото неодноразово викликали жаркі спори в мережі і отримували масу компліментів від фанів. Співачка зізналась, яка частина тіла є найвидатнішою, а також зазначила, що підтримує бодіпозитив. Відпустка з Потапом в Мексиці став чудовим приводом вкотре продемонструвати свої сексуальні вигини на камеру.

На свіжому фото з Канкуна, де відпочиває пара, артистка позує в чорному купальнику. На стегна вона пов'язала строкату хустку і засвітила ніжки. Настя взяла граційну позу перед камерою. Співачка вирішила обійтися без макіяжу і зібрала волосся ззаду в пучок.

"Кожне місце тут значуще і дивовижне", - написала на іспанському зірка.

Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

Але увагу шанувальників привернули не стільки атмосферні пейзажі, скільки фігура Насті. Про неї вони з задоволенням поговорили в коментарях.

Шикарна

Красуня

Сама сексі

Пощастило Потапу

Яка гарна жінка!

Мулатка

Анастасія, Вам не говорили, що не можна бути на світі красивою такою!

Нереально крута

Як прекрасна

Дуже гарна

Скріншот коментарів

Настя вирішила не обмежуватися одним знімком в купальнику і опублікувала в сторіз селфі біля дзеркала в бікіні оливкового кольору.

Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

Раніше Потап показала "мокре" фото з Настею Каменських і вирішив заплутати шанувальників.