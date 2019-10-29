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Гаряча мексиканка: Настя Каменських спокусила соковитими формами в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.10.2019 - 09:47
Гаряча мексиканка: Настя Каменських спокусила соковитими формами в бікіні
Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

Співачка позувала на пляжі в Канкуні

Настя Каменських не упускає можливості засвітити апетитні форми на камеру - її відверті фото неодноразово викликали жаркі спори в мережі і отримували масу компліментів від фанів. Співачка зізналась, яка частина тіла є найвидатнішою, а також зазначила, що підтримує бодіпозитив. Відпустка з Потапом в Мексиці став чудовим приводом вкотре продемонструвати свої сексуальні вигини на камеру.

На свіжому фото з Канкуна, де відпочиває пара, артистка позує в чорному купальнику. На стегна вона пов'язала строкату хустку і засвітила ніжки. Настя взяла граційну позу перед камерою. Співачка вирішила обійтися без макіяжу і зібрала волосся ззаду в пучок.

"Кожне місце тут значуще і дивовижне", - написала на іспанському зірка.

Гаряча мексиканка: Настя Каменських спокусила соковитими формами в бікіні

Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

Але увагу шанувальників привернули не стільки атмосферні пейзажі, скільки фігура Насті. Про неї вони з задоволенням поговорили в коментарях.

  • Шикарна
  • Красуня
  • Сама сексі
  • Пощастило Потапу
  • Яка гарна жінка!
  • Мулатка
  • Анастасія, Вам не говорили, що не можна бути на світі красивою такою!
  • Нереально крута
  • Як прекрасна
  • Дуже гарна

Скріншот коментарів

Настя вирішила не обмежуватися одним знімком в купальнику і опублікувала в сторіз селфі біля дзеркала в бікіні оливкового кольору.

Гаряча мексиканка: Настя Каменських спокусила соковитими формами в бікіні

Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)

Раніше Потап показала "мокре" фото з Настею Каменських і вирішив заплутати шанувальників.

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